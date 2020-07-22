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22.07.2020 16:19
Рубрика: Общество

В Архангельской области вывели продуктивный сорт клевера

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Селекционеры Архангельской области вывели новый продуктивный и зимостойкий сорт лугового клевера под названием "Таежник".

Как сообщает Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики УрО РАН, в Поморье луговой клевер считается первостепенной кормовой базой крупного рогатого скота. Это растение помогает избежать дефицита белка в кормах.

Но у северного клевера есть недостаток - низкая семенная продуктивность. Как пояснила автор нового сорта - завлабораторией растениеводства Архангельского НИИ сельского хозяйства Валентина Корелина, клевер должен стабильно приносить семена по годам и хорошо размножаться, иначе у сельхозпредприятий возникнут проблемы с кормами.

Фото: Татьяна Кравченко
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При создании "Таежника" были использованы дикорастущие виды Алтайского края, а также клевер, который специально выращивается в хозяйствах Вельского и Мезенского районов Поморья, - в общей сложности пять сортов-популяций.

Селекционеры из года в год отслеживали, как новый сорт переживает зиму, сколько семян и зеленой массы он приносит, устойчив ли к заболеваниям растений. В результате "Таежник" сполна вознаградил ученых за труды. Он показал стабильный рост семенной продуктивности даже в сложных метеоусловиях последних лет, чем не могли похвастаться другие сорта клевера.

Патент на новый сорт "Клевер луговой Таежник" зарегистрирован в реестре Госкомиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений.

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