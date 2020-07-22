В Калининградском зоопарке погибли три тюленя и медведь-барибал

В Калининградском зоопарке пали три балтийских тюленя и пожилой медведь-барибал. Трагедия случилась в ночь с 21 на 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Предположительная причина смерти животных - реакция на препарат для дегельминтизации. Вчера его получили сивуч, четыре балтийских тюленя и четверо медведей, живущих в "Доме пожилых медведей". Погибли три тюленя в возрасте 17, 19 и 27 лет и 31-летний самец барибала (средняя продолжительность жизни барибалов в природе не превышает 20-25 лет).

У остальных животных, не считая сивуча Кима, в первой половине дня наблюдались признаки кишечных расстройств. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Сивуч, несмотря на свой преклонный возраст, чувствует себя хорошо. За ним, а также выжившим тюленем и медведями наблюдают зоотехники и ветеринарный врач.

Как отмечают в зоопарке, плановая дегельминтизация хищных животных проводится ежегодно с конца июля по начало сентября. Записи противоэпизоотического журнала показывают, что такой же препарат уже использовался для дегельминтизации тюленей, изъятых из природы в июле 2019 года. Никаких побочных эффектов тогда зафиксировано не было.

Причину фатального воздействия препарата в ходе вчерашней дегельминтизации выяснят на основании данных вскрытия. Кроме того, в зоопарке проведут служебное расследование.

Заведующий кафедрой клинической ветеринарной медицины Института ветеринарной медицины и животноводства Эстонского университета естественных наук, член Европейской Ассоциации ветеринаров диких и зоопарковских животных Александр Семенов пояснил: препаратов, предназначенных специально для диких животных, в ветеринарии нет. Ветеринарным врачам приходится подбирать для питомцев зоопарков препараты, предназначенные для домашних животных.

Поэтому медицину диких животных специалисты называют непредсказуемой. Иногда случается, что препарат, который хорошо зарекомендовал себя у домашних животных, по-другому ведет себя в организме диких животных.