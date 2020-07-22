В Ленобласти от удара током при обшивке ангара погибли двое рабочих

В поселке Бугры Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства гибели двух рабочих. Мужчины обшивали ангар на одном из предприятий и погибли от удара током. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленинградкой области.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что при перемещении перекатных лесов рабочие задели провода ЛЭП. На лесах находились три человека. Двое погибли, третьего рабочего в тяжелейшем состоянии увезли в ближайшую больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Следователи выясняют, почему была задета ЛЭП, знали ли рабочие о близости линии и могли ли предотвратить трагедию.