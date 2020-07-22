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22.07.2020 09:49
Рубрика: Общество

В Новгороде раскопали стену храма, построенного по заказу прототипа Садко

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)
Фото: Пресс-служба Новгородского музея-заповедника Фото: Пресс-служба Новгородского музея-заповедника
Фото: Пресс-служба Новгородского музея-заповедника

В Великом Новгороде специалисты Института археологии РАН открыли одну из стен церкви Бориса и Глеба. Это исчезнувший храм ХII века, построенный по заказу купца Сотко Сытинича, его называют прототипом легендарного былинного богатыря Садко, сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника.

Фото: instagram.com/arheologpskov
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Это не первые раскопки в этих местах. Ранее археологи здесь работали в 2008, 2018 и 2019 годах. Церковь Бориса и Глеба была построена в период с 1167 по 1173 годы, затем ее неоднократно перестраивали, а в XVII веке она обрушилась. Рядом стоит церковь Андрея Стратилата, в музее-заповеднике отмечают, что это был один из пределов церкви Бориса и Глеба.

Впервые об этом большом храме ученые узнали во время археологических раскопок в 1940 и 1941 годах. Тогда был составлен даже план церкви. Но по понятным причинам работы далее не продолжались. Исчезла и вся документация, связанная с находкой.

Во время нынешних раскопок исследователи намерены уточнить границы церкви, составить ее план, а также изучить домонгольские культурные слои. Кроме того огромную ценность для историков представляет сама стена храма XII века, изучая ее историки могут узнать много нового о строительных технологиях тех лет.

В перспективе археологи планируют не ограничиться стеной, а раскопать храм полностью.

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