В Новгороде раскопали стену храма, построенного по заказу прототипа Садко

В Великом Новгороде специалисты Института археологии РАН открыли одну из стен церкви Бориса и Глеба. Это исчезнувший храм ХII века, построенный по заказу купца Сотко Сытинича, его называют прототипом легендарного былинного богатыря Садко, сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника.

Это не первые раскопки в этих местах. Ранее археологи здесь работали в 2008, 2018 и 2019 годах. Церковь Бориса и Глеба была построена в период с 1167 по 1173 годы, затем ее неоднократно перестраивали, а в XVII веке она обрушилась. Рядом стоит церковь Андрея Стратилата, в музее-заповеднике отмечают, что это был один из пределов церкви Бориса и Глеба.

Впервые об этом большом храме ученые узнали во время археологических раскопок в 1940 и 1941 годах. Тогда был составлен даже план церкви. Но по понятным причинам работы далее не продолжались. Исчезла и вся документация, связанная с находкой.

Во время нынешних раскопок исследователи намерены уточнить границы церкви, составить ее план, а также изучить домонгольские культурные слои. Кроме того огромную ценность для историков представляет сама стена храма XII века, изучая ее историки могут узнать много нового о строительных технологиях тех лет.

В перспективе археологи планируют не ограничиться стеной, а раскопать храм полностью.