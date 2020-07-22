Утюг, военный портсигар или старый фильмоскоп - экспонаты необычных и новых музеев Новгородчины. Современные коллекционеры уже не прячут свои собрания по домам, а открывают частные музеи или просто дарят раритеты краеведам и ученым.

Кинолюбитель

В 2020 году в Великом Новгороде откроется первая бесплатная киношкола для детей и подростков. Почти три миллиона рублей на проект выделены из Фонда президентских грантов. Новая новгородская школа создается не на пустом месте, а на базе Киномузея. Частного. Коллекционер Валерий Рубцов увлекся съемками домашнего кино еще в восьмидесятых. Естественно, на кинокамеру. Естественно, на черно-белую пленку и без звука.

Эпоха прошла, а интерес остался, и десять лет назад кинолюбитель стал приобретать на интернет-аукционах старые кинокамеры, фильмоскопы, фотоаппараты, бачки для проявки кинопленки.

- Первыми экспонатами стали две мои собственные кинокамеры и монтажный стол, а первая купленная кинокамера - "Турист", - рассказал "РГ" Валерий Рубцов. - Сегодня общая коллекция - более 1,5 тысячи экспонатов. И это не только кинооборудование. В этом году, например, купил оригинальный сценарий - "Судьба человека". Отпечатан он, естественно, на печатной машинке, с авторскими рукописными правками Сергея Бондарчука.

Больших финансовых вложений, как может показаться обывателю, не требовалось. Открываем любой интернет-аукцион. Лоты - от 500 рублей. Часто кинокамеры, пленки, фотографии продают наследники, когда находят чемодан или сундук с раритетами. Для них они никакой ценности не представляют. Хотя есть и совершенно уникальные. Например, кинокамера космонавтов для съемок в невесомости. Бывает, экспонаты дарят киномузею. Так в Великий Новгород попали кинопленки, первые копии фильма "Обыкновенное чудо" из личного архива Александра Абдулова.

Сначала Валерий коллекцию хранил дома. Доставал и показывал только друзьям, но в 2012 году предпринял первую попытку: прямо в стене Новгородского кремля открылась выставка. Как снимались документальные кадры в начале ХХ века, на войне, как работали кинооператоры на фронте. Комнаты в стене были не отапливаемые, и с наступлением осени экспозицию сворачивали.

Только в 2017 году удалось договориться об аренде старинного особняка в центре Великого Новгорода - дома мещанки Бутузовой XIX века. Потребовалось время на ремонт, создание экспозиции - и весной 2018 года музей открылся. Прибыли он не приносит.

- Киномузей - это в первую очередь удовольствие для коллекционера, - уверен Валерий Рубцов. - Видишь живую реакцию гостей, туристов. Появляется желание дальше работать, пополнять коллекцию, проводить новые выставки. Я счастливый человек, и мое счастье здесь.

Камни или жернова

Самым молодым частным музеем Новгородчины сегодня называют коллекцию, которую в пригород Великого Новгорода из Маревского района привез Владимир Львовский. Бывший блогер и журналист сейчас оформляет свой первый Музей каменных жерновов.

- В окрестностях родного села часто можно было найти каменные жернова и древние точильные камни. Размером буквально от десяти сантиметров до метровых кругов, - рассказал Львовский. - Помню свой первый камень - его привез на участок к дому отец. Весил жернов килограммов шестьдесят, наверное. Намучился я тогда, устанавливая его во дворе.

Общий вес коллекции жерновов сегодня - более 10 тонн. В частном музее свыше 120 камней из Поддорского, Маревского, Демянского районов Новгородчины, есть даже жернова из Осташковского района Тверской области. Круги из песчаника и гранита можно смело относить ко временам Рюрика или периоду Ивана Грозного. Они могли быть выточены когда угодно. Известно, что на Новгородской земле в период становления Руси сеяли рожь, а значит, строили мельницы и мололи муку.

- Каменные жернова - это ручная машина времени, - уверен музейщик Владимир Львовский. - У нас в музее можно не только потрогать экспонаты, но и главное - самому попробовать перемолоть зерно. Понять, насколько сложно и трудно. Современный музей - это место впечатлений с обязательным интерактивом.

Сейчас все каменные жернова разложены на участке у дома Владимира, но мечта начинающего музейщика - крытый павильон, фургон для перевозки небольших экспонатов, чтобы можно было организовывать выездные выставки и мастер-классы.

Дело первопечатников

Музей может появиться не только из коллекции, но и из увлечения и профессии. Так в центре Великого Новгорода в 2015 году открылась "Новгородская печатня", где упор сделан на практические навыки - мастер-классы.

- В самом начале не было идеи музея, но в 2013 году в городе Старая Русса районная типография сдавала на металлолом старое оборудование: стол наборщика, тигельную машинку, пресс, - рассказал художник-график Николай Локотьков. - Нам удалось договориться и забрать оборудование, по сути, уже музейное. И еще два года ушло на ремонт помещения, подготовку экспозиции. Например, мы сделали копию печатного станка Ивана Федорова.

Во время создания печатни начинающие музейщики получили три региональных гранта - почти 450 тысяч рублей, которые направили на покупку и создание оборудования. Добавили собственные средства на расчистку и ремонт подвала.

- Частный музей я не назвал бы коммерческим проектом - это, скорее, возможность заниматься творчеством и пропагандировать знания, - поделился Николай Локотьков. - Нам помогают владельцы здания. За электричество и аренду мы не платим, а иначе бы просто не выжили.

Переезды и окопы

Далеко не все коллекции и мечты превращаются в музеи. В поселке Крестцы коллекционер и бывший железнодорожник просто подарил краеведческому музею все, что собирал десять лет. Сейчас в Крестцах нет ни железнодорожной станции, ни железной дороги, но когда-то они были. Перегон Валдай - Крестцы закрыли в 2011 году - поезда перестали приходить, а пути, станция, здание вокзала оказались просто брошены.

- Первым был электрожезловой аппарат, который вытащил из металлолома в станционном сарае, потом фонари, штемпели, что-то нашел, гуляя по перегону, - делится коллекционер Вячеслав Амосов. - Подарил местному музею в итоге более 180 экспонатов.

Сам Вячеслав когда-то был машинистом и работал на крестецком перегоне. Отсюда и увлечение историей железной дороги на Новгородчине. Кстати, еще он водит экскурсии редких туристов из Санкт-Петербурга по окрестным лесам, где еще сохранились фрагменты дороги и железнодорожные мосты.

Новгородец Денис Смирнов собирает портсигары, мундштуки, котелки с гравировками и инкрустацией - в окопах Великой Отечественной войны солдаты в свободное время мастерили или по-своему украшали личные вещи и предметы. И все, что было сделано на войне, у современных коллекционеров получило название "окопное творчество".

Свою коллекцию новгородец Денис Смирнов стал собирать еще в девяностых. В 2015 году в Великом Новгороде в городском Доме культуры он провел первую открытую выставку "Душа солдата". К семидесятилетию Победы коллекционер тогда решил показать горожанам лучшие экспонаты и рассказать, что на войне солдаты находили время и место для творчества. Проявляли фантазию, мастерили, рисовали.

- Самые распространенные предметы, конечно же, портсигары и мундштуки, а вообще все, что могло уместиться в солдатский сидор - вещмешок, - рассказал "РГ" Денис Смирнов. - Все сделано своими руками, ну, или доделано и усовершенствовано.

Часть своей коллекции Денис сам нашел на местах боев во время поисковых экспедиций в разные годы, а часть купил на антикварных аукционах. Например, сегодня самодельный перстень 1944 года можно приобрести за 800 рублей, портсигары стоят в среднем от трех до десяти тысяч рублей. Но разовая выставка "Душа солдата" не переросла в постоянную экспозицию или частный музей. Пока это - лишь мечта коллекционера.