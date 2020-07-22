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22.07.2020 16:33
Рубрика: Общество

В орнаментах камчадалов нашли схему минерала для супер-аккумуляторов

Текст: Вера Черенева
Группа ученых СПбГУ открыла на Камчатке три новых минерала, они были названы в честь народов полуострова. Примечательно, что традиционные орнаменты ительменов (ранее их называли камчадалами) практически в точности повторяют рисунок кристаллической решетки одного из открытых минералов, сообщает пресс-служба СПбГУ.
Фото: iStock Кристаллическая решетка ительменита. Фото: Пресс-служба СПбГУ
Кристаллическая решетка ительменита. Фото: Пресс-служба СПбГУ

Ительмены занимались рыболовством, их богатую мифологию с XIX века исследуют этнографы. В последние годы ведется активное изучение и быта этого народа.

Фото: Пресс-служба Новгородского музея-заповедника
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Каково же было удивление петербургских специалистов, когда они взялись изучать кристаллическую структуру минерала, обнаруженного у вулкана Тулбачик. Оказалось, что он имеет поразительную схожесть с традиционными орнаментами ительменов.

Исследователи решили назвать новый минерал в честь этого народа Камчатки - ительменит. Минерал по своей структуре схож с синтетическими веществами, которые производят для натрий-ионных батареек, в его состав входят атомы серы, магния и меди. Ученые полагают, что в перспективе прототип этого минерала может быть использован для создания мощных батареек и аккумуляторов нового поколения.

Помимо ительменита в ходе экспедиции было открыто еще два минерала, они также получили названия в честь коренных народов Камчатки - корякит и алеутит.

Минералы очень необычны. Так, алеутит в своем составе имеет сразу два отрицательно заряженных иона и состоит он из 13 химически элементов. Медь придает алеутиту магнитные свойства, а в широких каналах минерала содержатся электронейтральные хлоридные комплексы, в которых содержится медь, калий, свинец, рубидий и цезий. Исследователи полагают, что благодаря своей структуре алеутит должен обладать свойствами спиновой квантовой жидкости. Теоретически вещества с такими свойствами могут быть использованы при создании квантовых компьютеров.

Фото: iStock
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Необычная структура и у корякита, на первый взгляд он показался ученым похожим на безводный сульфат алюминия. Но оказалось, что часть алюминия заменена на магний, а в каналах были обнаружены ионы калия и магния. По своей кристаллической структуре минерал относится к классу веществ НАСИКОН. Они активно синтезируются, сейчас известно более сотни видов таких веществ, они активно используются в промышленности, например, при производстве аккумуляторов и батареек с большой мощностью. Но в природе вещества такого класса практически не встречаются. Исследователи не исключают, что корякит может стать прототипом для создания нового материала класса НАСИКОН.

Сейчас ученые пытаются синтезировать эти вещества в лаборатории.

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