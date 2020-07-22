В Петербурге начался снос первой хрущевки по программе реновации

В Петербурге начался снос дома № 37 по 2-й Комсомольской улице. Это первая хрущевка в Северной столице, которая демонтируется по программе реновации.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе оператора программы, снос пятиэтажки продлится примерно неделю. Работы будут проводиться с 10.00 до 18.00.

Вообще-то дом по 2-й Комсомольской улице должны были снести еще семь лет назад, но одна семья категорически не хотела съезжать. В итоге собственнику была куплена квартира в одном из петербургских современных жилых комплексов.

Стоимость квартиры, площадь и локацию оператор программы не раскрывает.

В ближайшее время должен начаться снос и дома № 39 по 2-й Комсомольской улице. Здесь также оператор долго уговаривал съехать одну семью. По этой же улице частично расселен дом № 35, здесь съехали 45 из 50 семей, с остальным ведут переговоры.

Квартал 7-17 находится в микрорайоне Сосновая поляна. Здесь планируется расселить 1830 квартир, пока переехали только 236 семей.

Ожидается, что на месте снесенных пятиэтажек будут построены современные ЖК.

Реновация в Петербурге проводится с 2008 года, программа была рассчитана на 10 лет, но исполнена она всего на несколько процентов. Сейчас программу продлили еще на 10 лет, в очереди на реновацию стоят 1072 дома массовых серий.