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22.07.2020 12:13
Рубрика: Происшествия

В Петербурге предотвратили вооруженное похищение енота

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге возле дома №113 сотрудники полиции предотвратили вооруженное похищение енота. Животное пытался отобрать у владелицы пьяный мужчина, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Полицию вызвали соседи, которые услышали стрельбу. Прибывшие на место полицейские выяснили, что женщина выгуливала енота на поводке. Неожиданно к ней подошел незнакомец и потребовал передать ей животное.

Когда петербурженка отказалась, мужчина выстрелил в воздух. Никто не пострадал.

Полицейские скрутили злоумышленника, доставили его в участок. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "хулиганство". Внятно объяснить свои мотивы он так и не смог.

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