В Петербурге предотвратили вооруженное похищение енота

В Петербурге возле дома №113 сотрудники полиции предотвратили вооруженное похищение енота. Животное пытался отобрать у владелицы пьяный мужчина, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицию вызвали соседи, которые услышали стрельбу. Прибывшие на место полицейские выяснили, что женщина выгуливала енота на поводке. Неожиданно к ней подошел незнакомец и потребовал передать ей животное.

Когда петербурженка отказалась, мужчина выстрелил в воздух. Никто не пострадал.

Полицейские скрутили злоумышленника, доставили его в участок. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "хулиганство". Внятно объяснить свои мотивы он так и не смог.