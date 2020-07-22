Процедура обмена или получения прав после пандемии превратилась в Петербурге в настоящий квест. Возле межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД на шоссе Революции, 85, всю ночь дежурят автолюбители и выпускники автошкол.

В Петербурге работает девять МРЭО. Там всегда аврал, помимо получения и обмена прав, в отделах регистрируют транспортные средства, прицепы, проводят экзамены. Туда же можно обратиться при возникновении спорных ситуаций, например с начислением штрафов.

С началом пандемии в МРЭО, как и во всех структурах, где ведется прием граждан, ввели особые правила. Какое-то время принимали по записи, с мая экзамены на право управления транспортными средствами перестали проводиться вообще.

Сейчас ограничения сняты, но сформировался, что называется, отложенный спрос. Так, экзамены сейчас нужно сдавать тем, кто закончил обучение в конце апреля и не успел пройти их до начала мая. Также всю весну автошколы Петербурга вели занятия в дистанционном режиме, учеников было меньше, чем обычно, но они свои права также не получили и сейчас твердо намерены это сделать.

Экзамены можно сдать в одном из девяти городских МРЭО. Но на шоссе Революции самый крупный такой объект, многие автошколы традиционно направляют своих выпускников именно туда.

Ажиотаж колоссальный. Например, 21 июля люди, которые приехали к 8.30 утра в МРЭО, занимали семидесятые и восьмидесятые места в живой очереди.

Система сложная. Каждый день формируются списки из желающих. Возле здания МРЭО у белого вагончика люди, стоящие в очереди, записывают имена в тетрадку. Периодически проходят переклички. Тех, кто вовремя не подал голос, из очереди вычеркивают. Нужно записываться заново.

Петербурженка Екатерина Гусева - одна из тех, кто сейчас получает права. Девушка рассказывает, что желающие попасть на теоретический экзамен в первой десятке ночуют у здания МРЭО. Эти же люди и ведут список, а потом передают его следующим в очереди. Причем усилия могут оказаться тщетными, в среднем за день проходят порядка 100-150 человек, людям, которые получили номера 170 или 180, с большой вероятностью придется приезжать на следующий день.

Сейчас ограничения сняты, но сформировался, что называется, отложенный спрос

Списки есть как на сдачу экзаменов, так и на получение прав.

Помимо выпускников автошкол, в отделы потянулись те, у кого весной закончился срок действия прав. Вопрос замены документов затронул всю страну. Еще в апреле был принят федеральный закон, который признал действительными до конца года водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля до 15 июля.

Но от очередей это не спасло. Люди, у которых срок действия прав заканчивается во второй половине июля, все равно оперативно должны заменить документы. Точно так же нет послаблений и для живущих в Петербурге граждан из стран СНГ. Они должны переоформить документы вовремя. От кого-то срочно заменить права требуют работодатели.

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пошли на беспрецедентные меры. Так, менять права разрешили во всех городских МРЭО. Правда, чтобы воспользоваться этим послаблением, нужно предварительно подать заявление через портал Госуслуг. Права заменяют теперь и в МФЦ по предварительной записи. Правда, с МФЦ не все гладко. Воспользоваться услугой могут только граждане России, а главное, замена прав длится до 15 дней, и все это время человек не может ездить за рулем. Это критично для водителей, таксистов, логистов и множества представителей других профессий, которые работают на машине. Поэтому люди предпочитают все-таки отстоять несколько дней в очереди, но получить права без задержки.

Тем временем на шоссе Революции изменили режим работы. Чтобы уменьшить очередь среди выпускников автошкол, по понедельникам и субботам в этом МРЭО перестали принимать водительские удостоверения на обмен, в эти дни здесь работают только на оформление новых документов.

Ожидать, что очереди в МРЭО в ближайшее время схлынут, не стоит. С середины июня автошколы набирают группы в обычном режиме, те, кто планировал пройти обучение, но решил отложить его из-за ограничений, записываются на занятия сейчас. Группы переполнены, и спустя пару месяцев все эти выпускники также пойдут штурмовать МРЭО.

К слову

Стоит отметить, что мытарства автолюбителей не ограничиваются получением прав.

С 26 июня начала работу новая платформа Российского союза автостраховщиков (РСА), где должны содержаться все данные об ОСАГО. Но переход плавным не получился. По данным РСА, проблемы с отображением информации в пользовательских сервисах наблюдаются до сих пор. То есть те, кто сейчас оформляет полис ОСАГО, сталкиваются с проблемами: данные вводятся медленно, система часто зависает, а пользователи сутками не могут оплатить полис.