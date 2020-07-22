На судостроительном комплексе "Звезда" в приморском городе Большой Камень начали резать сталь для корпусных конструкций головного атомного суперледокола проекта 10510 "Лидер".

Первый атомный ледокол, как и первый спутник, был создан в нашей стране. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Атомоход-гигант спроектирован и будет строиться с таким расчетом, чтобы мог практически круглый год работать в восточном секторе Арктики и гарантированно проводить крупнотоннажные грузовые суда по Северному морскому пути. На строительство ледокола, которому решено дать имя "Россия", из федеральной казны выделят 127,5 миллиарда рублей.

Процесс пошел

- Настроение прекрасное! - отозвался на звонок "РГ" Александр Иванов, начальник отдела по связям с общественностью ЦКБ "Айсберг", где разработали проект нового атомохода. - Потому что на наших глазах рождается новая отрасль тяжелого судостроения. На "Звезде" будет построено много крупных судов, которые до сих пор в России не строились. Конструкторская документация по головному "Лидеру" уже в работе. Официальная закладка ледокола намечена на сентябрь.

"Лидер" получит мощные двигатели и плотно закрытую носовую палубу.

"Лидер" не имеет аналогов ни в прошлом, ни в настоящем и, судя по всему, еще долго не будет иметь их в будущем. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, заявил Мустафа Кашка, генеральный директор ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом", которая является техническим заказчиком работ. По словам главы "Атомфлота", сложилась традиция передавать новым судам названия тех, что достойно служили прежде. Уже спущена на воду новая "Арктика" (проект 22220), в очереди за ней на Балтийском заводе "Сибирь" и "Урал". А головной ледокол новой суперсерии 10510 - и тут двух мнений не возникало - будет называться "Россия".

Атомоход впечатляет своими габаритами и водоизмещением - более 70 тысяч тонн. Размеры, безусловно, имеют значение, но еще важнее, что внутри. Энергетическая установка на "Лидере" будет состоять из двух реакторов РИТМ-400 - они в два раза мощнее реакторов РИТМ-200, которые устанавливают на ледоколах Балтийского завода.

- Новая реакторная установка хороша еще и тем, что ее масса и стоимость не выросли прямо пропорционально удвоению мощности, - рассказал главный конструктор проектов 22220 и 10510 ЦКБ "Айсберг" Владимир Воробьев. - В этом одно из ее принципиальных отличий от дизельных двигателей: у атомных установок зависимость мощности от массы, габаритов и общей стоимости более пологая.

Главный турбогенератор на "Лидере" будет такой же, как и на ледоколах типа новой "Арктики" и следующих в ее фарватере "Сибири" и "Урала". А вот с системой электродвижения определились не сразу. Изначально предлагалось два варианта движительно-рулевого комплекса: с трехвальной гребной установкой, а значит с тремя гребными электродвигателями, и - с четырехвальной и четырьмя двигателями. Как рассказали в Крыловском центре, трехвальная гребная установка - это классическое решение для ледоколов. Но применительно к гигантским размерам и водоизмещению "Лидера" такой вариант потребовал бы существенно увеличить диаметр винтов - до 8 метров. Обеспечить при таком размахе лопастей их гарантированную прочность при работе в тяжелых льдах - задача очень непростая.

А вариант с четырьмя валами задавал свои вопросы проектировщикам и гидродинамикам. При одновременной работе передние винты сильно влияют на задние - может возникать эффект неустойчивого обтекания кормовой оконечности судна, и тяга двух задних винтов при этом резко снижается. Зато сами винты будут не такими громоздкими - около 7 метров в диаметре. Разница, казалось бы, всего в метр, но при расчете прочностных характеристик это существенно.

В четырехвальном варианте помимо сказанного есть еще одно преимущество - два руля, а это улучшает управляемость. В итоге была выбрана схема с четырехвальной гребной установкой и, соответственно, с четырьмя электродвигателями по 30 МВт. Для обеспечения их эффективной работы создаются преобразовательная техника нового поколения и своя система управления.

Годы без заправки

В чем еще преимущество атомного ледокола перед дизельным, хотя постройка последнего обошлась бы намного дешевле? Ресурс ядерной установки на ледокольном судне составляет 40 и более лет, замена активной зоны в реакторах - через 5-7 лет при плановых ремонтах. А в промежутках может "без дозаправки" работать на трассах Севморпути. Бывало так, что на базу "Атомфлота" в Мурманск ледоколы не возвращались более года, только экипажи сменяли друг друга на круглосуточной арктической вахте...

А если ледокол дизельный? В тяжелых ледовых условиях он вряд ли сможет провести караван судов от Мурманска до Берингова пролива и вернуться в порт приписки без промежуточной бункеровки. А каждая такая дозаправка в условиях малоосвоенного побережья Северного Ледовитого океана - крайне сложная технологически и очень дорогая операция, которая потребует создания особой инфраструктуры на берегу.

Когда "сердце" ледокола атомное, все выглядит иначе. Две реакторные установки РИТМ-400 обеспечат суммарную мощность на винтах 120 МВт. При работе на этом максимуме ледоколы класса "Лидер" смогут преодолевать непрерывным ходом со скоростью 2 узла поля сплошного ровного льда толщиной до 4,3 метра. А во льдах толщиной до 2 метров он способен осуществлять проводку транспортных судов со скоростью 12 узлов (более 22 километров в час), что делает такую услугу обоснованной и привлекательной в коммерческом отношении.

И еще одно чрезвычайно важное обстоятельство: ширина открытого судоходного канала, который "Россия" способна прокладывать во льдах, составит 50 метров. Это даст возможность круглогодично проводить по Севморпути крупнотоннажные транспортные суда дедвейтом от 50 тысяч тонн, а также газовозы класса Arc7, у которых ширина корпуса достигает 50 метров. По запасам провизии автономность плавания составит 8 месяцев.

Обойдемся без импорта

При создании этого атомохода будут решаться и вопросы импортозамещения. Прежний опыт свидетельствует, что доля импортного оборудования в стоимостном выражении составляла 15-20 процентов. При строительстве ледокола "Лидер" предполагается выйти на стопроцентную российскую локализацию, отметил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Основное оборудование энергетической установки разрабатывалось и изготовлялось российскими предприятиями специально для этого проекта.

- Реакторные и турбогенераторные установки, система электродвижения и система комплексной автоматизации - уникальные разработки отечественной промышленности, - подчеркнул глава атомной корпорации.

По "лидерскому" проекту планируется построить три ледокола. А всего, согласно планам, арктический флот России к 2035 году должен иметь не менее 13 тяжелых ледоколов, девять из которых - атомные. Мощный ледокольный флот - ключевое условие для того, чтобы реализовать план перевозок, включая транзит, по Северному морскому пути. К тому же в 2035 году грузопоток должен составить 160 миллионов тонн, подчеркнул заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Как ожидается, пройти всю дистанцию Севморпути за "Лидером" коммерческие суда смогут за 15-20 суток. При таком раскладе перевозка грузов из Европы в Азию (от Роттердама до Йокогамы) по арктическим трассам займет почти в два раза меньше времени, чем по маршруту через Суэцкий канал. Главная сложность, которая была всегда и сохраняется по сей день, - тяжелые ледовые условия, особенно в восточном секторе Арктики. Именно они не позволяли гарантировать доставку груза точно по расписанию. А это крайне важный фактор, поскольку за любую задержку предусмотрены большие штрафы.

Появление на ледовых трассах головного "Лидера", а за ним еще двух сделает риск таких задержек минимальным.

Официально

Строительство атомного ледокола проекта 10510 в Приморье начато на основании распоряжения правительства РФ от 27 марта 2019 года N 538-р "Об определении ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" единственным исполнителем по строительству а/л "Лидер". Вслед за головным там же, на "Звезде", планируется построить два серийных атомохода этого же проекта. Они станут самыми крупными в мировой истории - мощность силовой установки составит 120 МВт. На действующем ледоколе "50 лет Победы" она 55 МВт, на строящихся атомоходах проекта 22220 (головная "Арктика" завершила испытания) - 60 МВт.

Как это было

Молодые капитаны поведут наш караван

Фото: Александр Емельяненков

В цикле репортажей "Ледокол в будущее" в августе прошлого года мы рассказали о необычном рейсе к Северному полюсу атомохода "50 лет Победы". Его участниками стали более 70 школьников из больших и малых городов России - победители конкурсов и олимпиад, получившие от "Росатома" подарок-приглашение побывать на "макушке" Земли.

Конечно, не все новоиспеченные полярники придут работать в "Атомфлот" или в другом качестве найдут себя в Арктике, но капитан ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов был не против увидеть их лет через 7-8 на мостике атомохода - повзрослевших, но таких же любознательных, упорных и профессионально подкованных. По просьбе ребят и их наставников в том рейсе каникулы на ледоколе было решено повторить и нынче, в год 75-летия атомной отрасли. Пандемия коронавируса сдвинула, но, хочется верить, не отменила эти планы.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Александр Емельяненков

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Александр Емельяненков