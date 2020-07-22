Один из десяти псковских храмов, включенных в прошлом году в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, наконец-то будет отреставрирован. Специалисты взялись за восстановление звонницы церкви Косьмы и Дамиана с Примостья, разрушенной во время Великой Отечественной войны.

Речь идет о церкви, которая находится на пересечении улиц Поземского и Труда возле Троицкого моста. На возрождение этого храма будет потрачено более 70 миллионов рублей по государственной программе РФ "Развитие культуры и туризма 2013-2020", а завершится она в конце ноября 2022 года.

Первое упоминание о храме Косьмы и Дамиана с Примостья в летописи связано с пожаром: в 1458 году сгорела старая деревянная церковь, в 1462-м заложили новую, каменную.

В древности этот храм входил в число шести псковских "кончанских" церквей: он был главной церковью в Козьмодемьянском конце - своего рода административным центром микрорайона.

В 1507 году летописец сообщил, что в приделе храма взорвался хранившийся там порох. После очередного пожара жители Козьмодемьянского конца построили возле своего храма отдельно стоящую звонницу - "на палатах", подвалы и первый ярус которых псковичи использовали как склад, а на втором ярусе возвели еще одну маленькую церковь со звонницей. В то время эта звонница стала самой высокой в Пскове.

В XVIII веке звонницу заменили восьмигранной колокольней, которая была разрушена в боях за освобождение Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Проект восстановления храма Косьмы и Дамиана был разработан в 2018 году с намерением придать этому памятнику первоначальный облик, объясняет и. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик. По его словам, сохранилось не так уж много свидетельств о том, какой была звонница храма Косьмы и Дамиана, но до нас дошли ее основание и аналоги того же времени - звонницы псковского храма Богоявления и Псково-Печерского монастыря.

Изображение колокольни храма Косьмы и Дамиана сохранилось на довоенных фотографиях, а звонницы - на старинных иконах, в том числе на иконе из лавки купца Жиглевича ("Видение старца Дорофея"), который, кстати, был прихожанином этой церкви, рассказывает научный руководитель проекта, искусствовед-архитектор Игорь Лагунин. Реконструкция этой звонницы и всего храма также была выполнена знаменитым псковским реставратором Юрием Спегальским.

Кроме звонницы "на палатах", будут отреставрированы купол храма Косьмы и Дамиана, его стены, оконные и дверные проемы.