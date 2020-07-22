В Санкт-Петербурге потерявшегося ребенка вернули родителям

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что наряд группы вневедомственной охраны по Колпинскому району Санкт-Петербурга разыскал 2-летнего мальчика, потерявшегося во время прогулки на улице.

Ребенок потерялся во время прогулки. Многодетная мать вышла с четырьмя детьми на Южной улице в поселке Понтонном. Женщина ненадолго отвлеклась на одного из своих детей, после чего обнаружила, что ее малолетний сын, который катался на беговеле, пропал. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы. Информация о пропаже малолетнего мальчика и его приметах поступила в центр оперативного управления МОВО по Колпинскому району Санкт-Петербурга.

В район, где пропал малыш, сразу же был направлен наряд вневедомственной охраны. Уже через 6 минут во дворе соседних домов на Южной улице росгвардейцы обнаружили подходившего под описание мальчика без сопровождения взрослых. Прапорщик полиции Андрей Соловьев и младший сержант полиции Кирилл Лучкин передали потерявшегося ребенка инспектору по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции. Конечно, о том, что мальчик нашелся, сразу сообщили матери.