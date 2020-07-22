Новости

Фестиваль Бутмана "Jazzовые сезоны" пройдет в конце августа 16:55
"Вседорожные" Lada Vesta и Renault Logan: какой седан выбрать 16:55
Еще один российский препарат подтвердил безопасность при лечении COVID-19 16:50
Эпидемиолог: Наибольшую опасность для человека представляют новые вирусы 16:49
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей 16:49
Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю 16:43
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями 16:28
Соцопрос: россияне назвали самый ожидаемый фильм года 16:27
Ефимов: Бюджет Москвы восстанавливает уровень доходов 16:26
В Новосибирском зоопарке у кустарниковых собак родились "щенята-мишки" 16:22
В Архангельской области вывели продуктивный сорт клевера 16:19
В Венгрии из культового объекта извлекли 6500-летнюю Венеру 16:15
У экс-тренера "Динамо" и "Кубани" Петреску выявлен коронавирус 16:14
Работник Starbucks в США арестован за плевки в кофе полицейским 16:11
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии 16:10
Умер певец и гитарист группы Cardiacs Тим Смит 16:08
Дело бывшего и.о. замглавы Хакасии о взятке направили в суд 16:07
Марка Haval обновила кроссоверы F7 и F7x 16:00
Центр Москвы перекрыли из-за угрозы взрыва 15:59
В Сети появился аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко 15:57
Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 29 августа 15:55
Китай может закрыть консульство США в Ухане 15:52
Советский мультфильм "Умка" станет сериалом 15:43
Мишустин оценил слово "чиновник" 15:41
Скоростной лимит на трассе М11 Москва - Петербург поднимут до 150 км/ч 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
22.07.2020 16:45
Рубрика: Общество

Стереотипам вопреки

В Санкт-Петербурге создана служба помощи несовершеннолетним матерям
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 159(8213)
Ежегодно в Санкт-Петербурге становятся мамами порядка полутора сотен несовершеннолетних. В городе создана система помощи юным мамам.

Можно сколь угодно говорить о морали и нравственности, но вот свершившийся факт: беременность у несовершеннолетней. Куда может обратиться петербургская девушка, оказавшаяся в столь непростом положении? Прежде всего - в Городской консультативно-диагностический центр для детей "Ювента" (репродуктивное здоровье). Этот центр, уже отметивший четверть века со дня рождения и ставший первым в стране центром охраны репродуктивного здоровья подростков, оказывает большой спектр медико-социально-психологической помощи. С девушкой работают акушеры-гинекологи, психотерапевты, психологи, специалисты по социальной работе. Кстати, в обществе до сих пор сильны стереотипы об огромных количествах абортов у несовершеннолетних. Это давно не так. "Подростковые" аборты в общей структуре занимают всего один процент. А "пик по абортам" приходится на долю дам в возрасте 30-35 лет, то есть куда более сознательном.

В Петербурге разработали новую технологию по переработке отходов

Если юная женщина принимает решение сохранить беременность, она встает на учет в женскую консультацию по месту жительства. Но есть дополнительные возможности: на ведении беременности и родов у юных специализируется родильный дом N 10.

- Когда беременная впервые обращается к нам, мы делаем все возможное, чтобы у нее постепенно формировалось чувство защищенности, радости от предстоящего материнства. Ведут такую беременность только должным образом обученные специалисты. В зависимости от ситуации беременной может предлагаться либо лечение в дневном стационаре, если она продолжает посещать учебное заведение, либо стационарное лечение на дородовом отделении. Консультации психолога, социального работника и юриста помогают разобраться в социальных аспектах будущего материнства. Девушки посещают занятия лечебной физкультурой, которые проходят в спортивном зале роддома с применением самых современных методик. Это и фитбол, и пилатес, даже йога для беременных. Когда начинаются роды, девушку принимают в отдельную палату "Маленькая мама". Если она хочет, с ней рядом может находиться любой близкий ей человек. В роддоме делается все для того, чтобы после родов юная мама ушла домой со своим ребенком - счастливая и здоровая, - поясняет Лада Иванова, главный врач роддома. - Профилактика социального сиротства - одна из главных наших задач. В сложных ситуациях мы всегда получаем помощь от уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной. За много лет у нас ни одного отказа от ребенка.

Если маму с ребенком приняла семья - все хорошо. А если нет? Или у мамы вообще нет жилья - например, она из детдома, а положенное по закону отдельное жилье еще не получила? Таких мам, оказавшихся ненужными как родственникам, так и отцу ребенка, всегда примет отделение социальной реабилитации "Маленькая мама", являющееся подразделением СПб ГБУ "Кризисный центр помощи женщинам", подведомственного комитету по социальной политике Санкт-Петербурга. Подобное подразделение, к слову, Петербург открывал первым в стране. Сейчас отделение рассчитано на 29 мест, и этого хватает на город. Юные мамы с детьми находятся здесь в зависимости от ситуации от полугода до года (но срок могут при необходимости продлить). Насколько эффективна помощь, можно понять по одному факту: за 22 года работы подразделения - лишь девять случаев отказов от детей. Об этом "РГ" рассказала Марина Гречишкина, директор Кризисного центра. Даже от двоен юные мамы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, не отказываются. Возраст подопечных - от 13 до 18 (в исключительных случаях могут взять чуть более старших).

В Петербурге предложили инновационный способ лечения рака легких

Условия в "Маленькой маме" отличные. У каждой девочки - своя комната с хорошей мебелью, пеленальным столиком, детской кроваткой. Общая гостиная с манежем для малышей и телевизором для мам. Все устроено так, чтобы девочка, пережившая мучительные (и в физиологическом, и в психологическом плане) беременность и роды, смогла отдохнуть, набраться сил и, конечно, привыкнуть к своему ребенку. Молодые мамы обеспечены пятиразовым питанием. Организовано круглосуточное дежурство специалистов по работе с семьей и медперсонала.

Поначалу девочки не умеют практически ничего. Ни пеленать ребенка, ни накормить его. Но время идет, и смотришь - вчерашняя беспомощная девочка уже вполне может справиться с обязанностями мамы и хозяйки своего маленького дома.

В "Маленькой маме" оказывают содействие в решении жилищного вопроса. С сиротами особых проблем не возникает: они по достижении совершеннолетия относительно быстро получают от города даже не комнату в коммуналке, а отдельную хорошую квартиру. Сложнее с девочками-мамами из неблагополучных семей. Зачастую очень сложно выделить метры маме с ребенком, если в квартире и без нее проживает много людей. Да и с внешне благополучными семьями приходится много работать, чтобы наладить отношения юной мамы и ее родственников.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Стенограмма
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
В Грузии задержали соучастника убийства российского следователя Шишкиной
Эпидемиолог: Наибольшую опасность для человека представляют новые вирусы
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году