Ежегодно в Санкт-Петербурге становятся мамами порядка полутора сотен несовершеннолетних. В городе создана система помощи юным мамам.

Можно сколь угодно говорить о морали и нравственности, но вот свершившийся факт: беременность у несовершеннолетней. Куда может обратиться петербургская девушка, оказавшаяся в столь непростом положении? Прежде всего - в Городской консультативно-диагностический центр для детей "Ювента" (репродуктивное здоровье). Этот центр, уже отметивший четверть века со дня рождения и ставший первым в стране центром охраны репродуктивного здоровья подростков, оказывает большой спектр медико-социально-психологической помощи. С девушкой работают акушеры-гинекологи, психотерапевты, психологи, специалисты по социальной работе. Кстати, в обществе до сих пор сильны стереотипы об огромных количествах абортов у несовершеннолетних. Это давно не так. "Подростковые" аборты в общей структуре занимают всего один процент. А "пик по абортам" приходится на долю дам в возрасте 30-35 лет, то есть куда более сознательном.

Если юная женщина принимает решение сохранить беременность, она встает на учет в женскую консультацию по месту жительства. Но есть дополнительные возможности: на ведении беременности и родов у юных специализируется родильный дом N 10.

- Когда беременная впервые обращается к нам, мы делаем все возможное, чтобы у нее постепенно формировалось чувство защищенности, радости от предстоящего материнства. Ведут такую беременность только должным образом обученные специалисты. В зависимости от ситуации беременной может предлагаться либо лечение в дневном стационаре, если она продолжает посещать учебное заведение, либо стационарное лечение на дородовом отделении. Консультации психолога, социального работника и юриста помогают разобраться в социальных аспектах будущего материнства. Девушки посещают занятия лечебной физкультурой, которые проходят в спортивном зале роддома с применением самых современных методик. Это и фитбол, и пилатес, даже йога для беременных. Когда начинаются роды, девушку принимают в отдельную палату "Маленькая мама". Если она хочет, с ней рядом может находиться любой близкий ей человек. В роддоме делается все для того, чтобы после родов юная мама ушла домой со своим ребенком - счастливая и здоровая, - поясняет Лада Иванова, главный врач роддома. - Профилактика социального сиротства - одна из главных наших задач. В сложных ситуациях мы всегда получаем помощь от уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной. За много лет у нас ни одного отказа от ребенка.

Если маму с ребенком приняла семья - все хорошо. А если нет? Или у мамы вообще нет жилья - например, она из детдома, а положенное по закону отдельное жилье еще не получила? Таких мам, оказавшихся ненужными как родственникам, так и отцу ребенка, всегда примет отделение социальной реабилитации "Маленькая мама", являющееся подразделением СПб ГБУ "Кризисный центр помощи женщинам", подведомственного комитету по социальной политике Санкт-Петербурга. Подобное подразделение, к слову, Петербург открывал первым в стране. Сейчас отделение рассчитано на 29 мест, и этого хватает на город. Юные мамы с детьми находятся здесь в зависимости от ситуации от полугода до года (но срок могут при необходимости продлить). Насколько эффективна помощь, можно понять по одному факту: за 22 года работы подразделения - лишь девять случаев отказов от детей. Об этом "РГ" рассказала Марина Гречишкина, директор Кризисного центра. Даже от двоен юные мамы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, не отказываются. Возраст подопечных - от 13 до 18 (в исключительных случаях могут взять чуть более старших).

Условия в "Маленькой маме" отличные. У каждой девочки - своя комната с хорошей мебелью, пеленальным столиком, детской кроваткой. Общая гостиная с манежем для малышей и телевизором для мам. Все устроено так, чтобы девочка, пережившая мучительные (и в физиологическом, и в психологическом плане) беременность и роды, смогла отдохнуть, набраться сил и, конечно, привыкнуть к своему ребенку. Молодые мамы обеспечены пятиразовым питанием. Организовано круглосуточное дежурство специалистов по работе с семьей и медперсонала.

Поначалу девочки не умеют практически ничего. Ни пеленать ребенка, ни накормить его. Но время идет, и смотришь - вчерашняя беспомощная девочка уже вполне может справиться с обязанностями мамы и хозяйки своего маленького дома.

В "Маленькой маме" оказывают содействие в решении жилищного вопроса. С сиротами особых проблем не возникает: они по достижении совершеннолетия относительно быстро получают от города даже не комнату в коммуналке, а отдельную хорошую квартиру. Сложнее с девочками-мамами из неблагополучных семей. Зачастую очень сложно выделить метры маме с ребенком, если в квартире и без нее проживает много людей. Да и с внешне благополучными семьями приходится много работать, чтобы наладить отношения юной мамы и ее родственников.