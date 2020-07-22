Иностранцам разрешили въезжать в Крым без справки о COVID-19

Иностранным гражданам, лицам без гражданства и гражданам РФ, которые вернулись на родину и в Крым из заграничной поездки без справки об отсутствии COVID-19, надо будет в течение трех дней пройти ПЦР-обследование в республике. Такие поправки глава РК Сергей Аксенов внес в свой указ о режиме повышенной готовности.

"Обязать иностранных граждан и лиц без гражданства в случае отсутствия медицинского документа об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполнять предписания должностных лиц о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней после прибытия на территорию РК на базе лабораторий, допущенных к проведению исследований", - говорится в документе.

Справку с результатами исследования на коронавирус путешественники должны будут предоставить электронной почтой в местное управление Роспотребнадзора в течение суток с момента получения.

Вместе с тем двухнедельной обсервации подлежат крымчане, вернувшиеся из-за границы вывозными международными рейсами. А работодатели, привлекающие на своих предприятиях иностранные кадры, по-прежнему должны поместить их на двухнедельную изоляцию и медицинское наблюдение.

С 15 июля в Республике Крым была отменена обязательная обсервация прибывающих из-за границы граждан.