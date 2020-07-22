Новости

В Минтруде рассказали, когда на средства реабилитации заявление не требуется 21:31
Посольство РФ в США направило ноту в Госдеп из-за нападения на журналистов 21:25
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину 20:51
Иностранцам разрешили въезжать в Крым без справки о COVID-19 20:30
Инфляция в России замедлилась до нулевого уровня 20:14
США заказали 100 миллионов доз вакцин от COVID-19 20:13
Посещаемость культурных мероприятий за 10 лет планируется увеличить втрое 20:00
После ликвидации четырех боевиков в КБР возбудили дело 19:53
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США 19:52
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина 19:50
В Ленобласти откроют все торговые центры 19:47
Мосгордума утвердила возведение монумента Ефиму Славскому 19:23
Как должна была на самом деле выглядеть героиня Assassin’s Creed Valhalla 19:20
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию 19:09
Хуснуллин: "Автодор" может привлечь средства через инфраструктурные облигации 19:09
Посол РФ в Пхеньяне ожидает проведения саммита КНДР - США до ноября 18:56
Кокорин отреагировал на новости о переходе в "Спартак" 18:54
Генетики случайно создали гибрид двух вымирающих рыб 18:46
Министр культуры рассказала, что покажут в кинотеатрах после пандемии 18:40
Во Владимирской области медик повторно заболел COVID-19 18:25
Проездным воротам с гауптвахтой Хорошевского конного завода вернут первозданный вид 18:24
Jeep Cherokee попал под отзыв в России 18:23
В центре "Космонавтика" на ВДНХ возобновляется образовательная программа 18:06
Два футболиста ЦСКА изолированы из-за подозрения на коронавирус 18:05
Названы сроки выхода фильма "Мажор" с Прилучным и нового "Метода" 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
22.07.2020 20:30
Рубрика: Общество

Иностранцам разрешили въезжать в Крым без справки о COVID-19

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Иностранным гражданам, лицам без гражданства и гражданам РФ, которые вернулись на родину и в Крым из заграничной поездки без справки об отсутствии COVID-19, надо будет в течение трех дней пройти ПЦР-обследование в республике. Такие поправки глава РК Сергей Аксенов внес в свой указ о режиме повышенной готовности.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
В Калининградской области отменили обсервацию для приезжающих из РФ

"Обязать иностранных граждан и лиц без гражданства в случае отсутствия медицинского документа об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполнять предписания должностных лиц о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней после прибытия на территорию РК на базе лабораторий, допущенных к проведению исследований", - говорится в документе.

Справку с результатами исследования на коронавирус путешественники должны будут предоставить электронной почтой в местное управление Роспотребнадзора в течение суток с момента получения.

Вместе с тем двухнедельной обсервации подлежат крымчане, вернувшиеся из-за границы вывозными международными рейсами. А работодатели, привлекающие на своих предприятиях иностранные кадры, по-прежнему должны поместить их на двухнедельную изоляцию и медицинское наблюдение.

С 15 июля в Республике Крым была отменена обязательная обсервация прибывающих из-за границы граждан.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по "делу Голунова"
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 15 млн
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году