На Кубани есть только один музей, посвященный творчеству знаменитого поэта Владимира Высоцкого. Расположен он в цокольном этаже жилого дома на улице Бабушкина в Краснодаре. Что примечательно, правдивых сведений о творческих контактах Владимира Семеновича с южной столицей очень мало.Зато в Краснодаре живут люди, которые и сегодня собирают по крупицам разрозненные воспоминания о личных встречах, устраивают музыкальные вечера и пишут книги, посвященные ушедшему из жизни ровно 40 лет назад, 25 июля 1980 года, поэту и музыканту.

В десяти залах краснодарского Дома творчества собраны семейные фотографии Высоцкого, видеокассеты, личные письма, альбом с подшитыми машинописными страницами его стихов. Экспонаты передали в фонд музея двоюродная сестра Ирэна Высоцкая, бывший директор Театра на Таганке Николай Дупак, поклонники и друзья поэта. Все это сделано в рамках проекта "Аллея Российской Славы" группой энтузиастов под руководством Михаила Сердюкова.

На стене можно увидеть автографы, оставленные известными актерами, приезжавшими в кубанскую столицу. Эта традиция родилась в Театре на Таганке, где служил Высоцкий - стены кабинета Юрия Любимова были исписаны автографами знаменитостей, посещавших спектакли. В Краснодаре ее продолжили. И на штукатурке напутственные слова оставили Лариса Лужина, Людмила Хитяева, Дмитрий Певцов, Вениамин Смехов и Василий Лановой.

В одном из залов стоит лакированный стол, за которым Владимир Семенович наверняка слушал рассказы фронтовиков, частенько заходивших в дом дяди, Алексея Высоцкого, в Москве. Сейчас на нем возвышается домашняя звукозаписывающая аппаратура с пластмассовыми катушками.

- Дядя работал в Центральном доме техника Министерства речного флота и там, в 1962 году записал первые песни Высоцкого, - говорит экскурсовод Наталья Козырева.

Краснодар - один из городов, где партийные газеты вслед за центральной печатью обрушились с критикой на творчество поэта

Отдельная экспозиция посвящена многосторонней связи Высоцкого с Краснодарским краем. Он не раз отдыхал в Хостинском и Адлеровском районах Сочи, а летом 1965 года ездил в станицу Некрасовскую Усть-Лабинского района, где снимался фильм "Стряпуха" - в нем Высоцкий исполнил роль тракториста Андрея Пчелки. Однако был ли он в столице Кубани, давал ли здесь концерт, да и связывало ли его что-то с нашим городом, - ответы на эти вопросы подчас сродни слухам.

Краснодарский писатель и коллекционер Андрей Передрий, автор выдержавшей уже второе переиздание книги "Владимир Высоцкий. Сто друзей и недругов", даже провел собственное исследование на эту тему. Работая в библиотеках и архивах (в том числе - частных), он постепенно наполнил свою папку редкими публикациями и неизвестными фактами.

- Так, мосфильмовские документы гласят, что в процессе съемок фильма "Стряпуха", продолжавшегося до начала сентября, Владимир Высоцкий самовольно покидал производственную площадку, - делится находками Андрей. - К примеру, 25 июля 1965 года он находился в Москве - присутствовал на свадьбе Елены Щербиновской - двоюродной сестры своей жены Люси Абрамовой. Естественно, в первопрестольную улетал из аэропорта Краснодара. И таких отлучек за время съемок по документам у Высоцкого насчиталось около десятка.

Следующий транзитный визит поэта в Краснодар состоялся в июле 1966 года. Высоцкий добирался из Одессы в ущелье Баксан, где режиссеры Станислав Говорухин и Борис Дуров запускали съемки драмы "Вертикаль". В официальной биографии Владимира Семеновича этот проезд считается единственно документально подтвержденным пребыванием поэта в городе, правда, не оставившим никаких воспоминаний, кроме ночи мытарств в аэропорту.

- Слухи о состоявшемся в нашем городе концерте Высоцкого ходят с того самого лета 1965 года. Якобы в один из выходных дней, когда у молодого артиста образовалось свободное окно на съемках "Стряпухи", он выступил с концертом в здании на улице Красноармейской, 52 - сейчас в нем располагается гимназия N 36, - продолжает Андрей Передрий. - И будто бы в столицу Кубани приезжал не только ради выступления, но и ради амурных дел - проведывал даму сердца. Эти слухи жили вплоть до 1970 года. Откуда столь четкий рубеж? Объяснение простое: увы, но Краснодар в конце 60-х - один из немногих городов, где в местных партийных газетах вслед за центральной печатью стали публиковать резкую критику творчества молодого поэта. Причем это были не единичные выпады, а методичный нелестный разбор его песен. К громкому хору даже присоединились производственные многотиражки - газета "Станкостроитель" краснодарского Станкостроительного завода (КСЗ) и "Импульс" завода радиоизмерительных приборов (РИП).

В краснодарской научной библиотеке им. А. С. Пушкина хранится номер молодежной газеты "Комсомолец Кубани" (печатный орган крайкома ВЛКСМ) от 18 января 1969 года со статьей "Магнитофонные откровения". Токсичному, по-другому и не скажешь, анализу в ней подверглась и знаменитая "Песня о друге" из кинофильма "Вертикаль". "...Видишь, как получается, вроде песня о дружбе, а учит недоброму: подозрительности, превосходству одного над другим", - рассуждает автор - музыкальный руководитель Всероссийского пионерского лагеря "Орленок" Виктор Малов.

Высоцкий, несмотря на развернувшуюся травлю в прессе, не озлобился, продолжал исполнять песни, играть на сцене и в кино. Но с тех самых пор он никогда больше не посещал Краснодар, хотя возможности у него имелись: в 1975 году он выступал в Ростове-на-Дону и области, в 1978-м - на Ставрополье."Пророков нет в отечестве своем", - у Владимира Высоцкого есть такая строчка в одном их стихотворений. А ведь он, кажется, как раз и был одним из таких пророков...

О сентиментальном боксере

В 1966 году Высоцкий пишет одну из песен своего спортивного цикла "Сентиментальный боксер". И начинается она четверостишием: "Удар, удар... Еще удар... Опять удар - и вот Борис Буткеев (Краснодар) проводит апперкот". Какое отношение веселая песня имеет к нашему городу?

- Оказалось, в 1960-70-е годы в Театре на Таганке служил - поначалу рабочим сцены, а потом актером - Борис Леонидович Буткеев, родом из сибирского города Новокузнецка. И одно время он даже занимался боксом, - говорит Андрей Передрий. - Таким образом, наблюдательность и поэтическое остроумие Высоцкого увековечили имя и фамилию сотрудника в песне. Об этом мне рассказал в телефонном разговоре Анатолий Меньщиков - тот самый, что 50 лет назад предложил Владимиру Высоцкому заполнить известную анкету с вопросами (28 июня 1970 года). Но то, что поэт упомянул наш город, - факт замечательный! Так легла рифма.

"Продается музей"

Первый музей Владимира Высоцкого в Краснодаре был открыт еще 22 июля 2005 года в парке 30-летия Победы. В экспозицию вошли фотографии и музыкальные записи поэта. А само здание музея возвел на собственные средства строитель Александр Зубов, сумевший пробиться сквозь все бюрократические препоны городской администрации. К сожалению, просуществовал музей недолго.

Новый Дом творчества Высоцкого появился в канун 75-летия со дня его рождения - в новостройке, расположенной в центральной части города. Но и на этой площадке жизнь как будто замерла. С марта месяца на дверях висит объявление, напечатанное на красной бумаге: "Продаются помещения Дома творчества вместе с экспозицией... Можно частями". В ответ на мой вопрос: "Почему?" - с горечью ответил предприниматель и владелец залов Михаил Сердюков: "Потому что не нужен. Несмотря на народную любовь, за эти годы не было организовано ни одной школьной экскурсии. Хотя я не раз обращался с этим предложением к властям города - давайте сделаем так, чтобы ребята посещали музей, даже бесплатно. Наполняемость очень маленькая. Поэтому, если найдется человек, готовый купить помещения, я их продам, а ценные материалы фонда сохраню для передвижных выставок".