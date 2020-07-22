"Краснодар" разгромил "Ахмат" и вышел в Лигу чемпионов УЕФА

В среду в матче заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу "Краснодар" на своем поле переиграл грозненский "Ахмат" - 4:0 (1:0). Дубль в составе хозяев сделал шведский форвард Маркус Берг. Эта победа позволила кубанской команде второй год подряд завоевать бронзовые медали первенства и получить путевку в квалификационный турнир Лиги чемпионов УЕФА.

У растянувшегося из-за пандемии коронавируса более чем на год первенства на финише осталась по-настоящему одна интрига: кто займет третье место, которое к бронзовым медалям дает еще и путевку в Лигу чемпионов УЕФА? Это ппока лишь квалификационный турнир, но до групповой стадии главного европейского клубного турнира с его громадными финансовыми перспективами останется сделать всего два шага.

А претендентов на заветное место осталось двое - "Краснодар" и ЦСКА. И хотя имеющим 49 очков и опережающим на два балла армейцев южанам достаточно переиграть дома "Ахмат", решение задачи совсем уж обыденным не выглядит. Обескровленные травмами чуть ли не десятка основных футболистов "быки", которым перед рестартом РПЛ большинство экспертов дружно предрекали "серебро", выглядят на данный момент крайне невыразительно. А в соперники им достался хорошо отдохнувший грозненский коллектив, возглавляемый не так давно уволенным из кубанского клуба Игорем Шалимовым. То есть о сегодняшнем настрое его команды и говорить, похоже, не приходится…

"Красно-синим" же требуется одолеть на своей арене не слишком мотивированный "Тамбов" и надеяться, что грозненцы не проиграют в Краснодаре и подарят им Лигу чемпионов.

И действительно, гости начали очень живо, сразу перевели действия на половину соперника и уже на шестой минуте вполне могли забить. Однако Бериша метров с 13-ти попал мячом в вышедшего из ворот голкипера "быков" Адамова.

"Черно-зеленые" ответили несколькими забросами в чужую штрафную и хлестким выстрелом Вандесона с линии штрафной, который отразил в броске Мелихов. А вот на 32-й минуте молодой голкипер "Ахмата совершил уже настоящий сейв, когда парировал удар Берга с семи метров из идеальной позиции.

Шведский форвард "исправился" на 34-й минуте, перебросив мяч головой через голкипера после классной комбинации на левом фланге с участием Ольссона и Уткина.

А уже в добавленное к первому тайму время потрясающий удар с 25-ти метров удался Роши - мяч вонзился в левый верхний от Адамова угол ворот. Главный судья Безбородов указал на центр, но его помощники на ВАР зафиксировали, что при развитии этой атаки один из партнеров футболиста "Ахмата" находился в офсайде, и гол был отменен.

В дебюте второй половины грозненцы пошли немалыми силами вперед, что привело к стремительной контратаке хозяев. "Быки" из центра поля расчертили изумительную по красоте комбинацию. Уткин нашел на правом углу штрафной Вандерсона, тот отдал Бергу, швед пяткой перевел мяч Кабелла, которой метров с 15-ти подрезал мяч над голкипером - 2:0, 54-я минута.

И тут же Вандерсон, получив мяч от Берга, вошел справа в штрафную и забил в ближний угол - 3:0, 58-я минута.

Гости, расстроенные происходящим, тут же пропустили еще один мяч. Защитники потеряли мяч возле своей штрафной, Газинский его подхватил, навесил к линии вратарской, где Берг опередил голкипера и сделал дубль - 4:0, 62-я минута. Это девятый гол шведа в сезоне, который стал лучшим бомбардиром кубанцев.

В принципе, все стало ясно (теперь результат матча ЦСКА - "Тамбов" хозяев уже перестал интересовать), поэтому южане сверхусилий для совсем уж полного разгрома "Ахмата" предпринимать не стали.

Таким образом, "Краснодар" набирает 52 очка, занимает третье место в первенстве России и завоевывает путевку в Лигу чемпионов. В нем снова придется пройти испытание двумя квалификационными раундами. Год назад кубанцы сенсационно прошли португальский "Порту", однако затем провалились в поединках с греческим "Олимпиакосом". И вот теперь "быкам" предстоит вторая попытка прорваться в высший европейский "футбольный свет".