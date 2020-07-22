Кубань первой в РФ завершила уборку: получено 9,4 млн тонн зерна

Краснодарский край первым в России завершил уборку хлебов. Об этом сегодня заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Урожай 2020 года превысил 9,4 миллиона зерновых колосовых и зернобобовых культур.

Причем основная доля в общем объеме зерна приходится на пшеницу - ее намолочено более 8 миллионов тонн.

- Этот результат стал действительно победой, потому что достигался в сложных условиях. Засуха, заморозки, выдувание посевов и снова заморозки. Ученые оценивали ситуацию как аномальную, таких резких погодных скачков в регионе не было десятки лет, - сказал губернатор, которого цитирует пресс-служба краевой администрации. - Неоптимистичные прогнозы экспертов позволяли рассчитывать максимум на урожайность 39-40 центнеров с гектара. Более того - под угрозой была и осенняя посевная кампания урожая будущего года, так как пострадали и семенные посевы. Но именно эти суровые условия подстегнули аграриев мобилизовать все свои силы.

По словам главы края, с помощью ученых, которые в ручном режиме обследовали каждое поле, оценивали состояние посевов и подбирали схему спасения урожая, удалось добиться хороших результатов: средняя урожайность по краю составила 40,3 ц/га, а пшеницы - 49,4 ц/га. При этом очень важно, что получен урожай высокого качества: из обследованных 5 миллионов тонн зерна, продовольственное (2, 3 и 4 класса) составляет 86 процентов.

"А значит Краснодарский край, как и всегда, накормит регион, обеспечит внутренние потребности страны в хлебе и выполнит все экспортные поставки", - отметил губернатор.