Первый в России памятник жертвам Холокоста открывается в Краснодарском крае

Первый в России памятник жертвам Холокоста открывается в станице Новощербиновская Щербиновского района Краснодарского края. Это один из крупнейших в России регионов по числу Праведников народов мира - людей нееврейской национальности, которые во время фашистской оккупации укрывали у себя евреев, рискуя своей жизнью и жизнью своей семьи.

Мемориал в станице Новощербиновской откроется на месте захоронения 202 человек. Большая часть из этих невинных жертв были евреями - беженцами с территории современных Молдавии и Румынии. Они были казнены нацистами 8 сентября 1942 года.

- 202 жизни безвинных женщин, мужчин, детей, отнятые нацистами в сентябре 1942 года, конечно, не вернуть, - говорит президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер. - Ниточки новых жизней, которые могли потянуться от них и, в частности, от 55 детей, убитых вместе со своими родными в расстрельной балке, оборваны навсегда. Единственное, что мы можем сделать, чтобы их пребывание на Земле, не остались бесследным - хранить память о них. Мемориал - это вклад в восстановление справедливости на Земле.

С просьбой поставить в станице Новощербиновская памятник жертвам Холокоста в Российский еврейский конгресс обратилась местная жительница Валентина Кузнецова, мать которой была очевидицей трагедии 1942 года. В течении года РЕК работал с архивными документами и базами данных в России и в Израиле, в институте "Яд Вашем", чтобы установить имена погибших. Важно было увековечить эти имена на мемориале, ведь целью нацистов было не только уничтожить евреев, но и стереть о них всякую память. Помощь в установлении имен оказывали и жители станицы Новощербиновская. Они помнят о тех трагических событиях и чтут память о погибших. Местные активисты проводят работу среди молодежи, организуют встречи школьников с Евдокией Зыбцевой - единственным на сегодняшний день очевидцем тех событий, проводят Дни памяти и скорби на месте расстрела.

Именно благодаря им в станице все знают, что после ее оккупации в августе 1942 года, фашисты обошли все дома и проверили документы у еврейских беженцев - якобы для их отправки на родину. Затем в назначенный день к этим домам стали подъезжать грузовые автомобили, на которых евреев увозили за станицу, где уже была подготовлена большая траншея. Евреев выстроили у траншеи. Детей мазали под носом ядовитой жидкостью, после чего они падали в траншею, а взрослых расстреливали.

Мемориал в станице Новощербиновской Краснодарского края - первый в 2020 году, установленный по программе РЕК "Вернуть достоинство". До конца года планируется открыть еще около двадцати памятников жертвам Холокоста в разных регионах России.