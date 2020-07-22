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Сотрудники Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге изучили и отреставрировали калмыцкий свиток XVIII века на тибетском языке.
Для реставрации свитка использовалась японская специальная бумага, изготовленная по старинным рецептам. Фото: Институт восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге Для реставрации свитка использовалась японская специальная бумага, изготовленная по старинным рецептам. Фото: Институт восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге
Для реставрации свитка использовалась японская специальная бумага, изготовленная по старинным рецептам. Фото: Институт восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге

Это уникальный образец тибетографичной письменности калмыков, такие не сохранились даже в самой республике.

Фото: Comparative Kingship Project / Queen’s University
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Исследователям удалось выяснить, что свиток содержит текст "Алмазной сутры" - "Сутры о совершенной мудрости, рассекающей [тьму невежества], как удар молнии". Она является одним из основополагающих буддийских текстов раннего периода и до сих пор остается необычайно популярной в Тибете и Монголии.

Сакральный свиток был обнаружен на территории Области Войска Донского. По мнению специалистов, он служил для наполнения буддийских молитвенных барабанов, которые устанавливаются перед храмами.

При вращении барабана кругообразное движение магических формул придает потокам энергии правильную конфигурацию и тем самым очищает пространство и всех, кто в нем находится.

Для реставрации свитка использовалась японская реставрационная бумага, изготовленная по старинным рецептам, и клей из пшеничного крахмала.

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