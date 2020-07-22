В Адыгее планируют увеличить темпы строительства доступного жилья

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению строительство, ЖКХ, городская среда, в рамках которого обсуждались вопросы строительства доступного жилья и улучшения жилищных условий граждан.

Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи под председательством помощника президента РФ, секретаря Госсовета России Игоря Левитина. В заседании приняли участие заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, президент Республики Татарстан, руководитель рабочей группы Рустам Минниханов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, руководители заинтересованных федеральных ведомств, губернаторы субъектов РФ.

Открывая заседание, Игорь Левитин отметил, что президент России Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Документ устанавливает ряд целевых показателей, в том числе в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни". Так, должны быть улучшены жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно, увеличен объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год.

Руководитель рабочей группы Рустам Минниханов, в свою очередь, отметил эффективность принятых мер по поддержке строительной отрасли. Среди них: льготная программа ипотечного кредитования на покупку нового жилья под 6,5 процента, льготная сельская ипотека, докапитализация Фонда защиты дольщиков, государственные гарантии ДОМ.РФ на выкуп новых квартир комфорт-класса, программа субсидирования процентов по кредитам для застройщиков. Отмечено, что указанные меры значительно оживили отрасль жилищного строительства страны.

Важным является и принятое правительством РФ изменение в программе стимулирования жилищного строительства, позволяющее обеспечивать зоны комплексной застройки инженерной инфраструктурой за счет федеральных субсидий.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что пандемия сдерживает инвестиционный импульс и что необходимо довести до застройщиков информацию о государственных задачах в данной сфере.

"Обращаюсь ко всем руководителям регионов: надо проводить большую разъяснительную работу, что мы от жилья никуда не отойдем, что эти показатели будут утверждены, что в любом случае отрасль будет поддержана", - подчеркнул вице-премьер.

В рамках заседания названы решения по упрощению процедур, предваряющих строительство, в том числе связанных с получением разрешительной документации.

"Поручение президента России по активизации жилищного строительства, действующие и разрабатываемые правительством механизмы стимулирования отрасли, упрощение бюрократических процедур - все это сегодня открывает перед регионом широчайшие возможности для быстрого возведения современного и качественного жилого фонда, улучшения жилищных условий наших жителей, в том числе - в рамках госпрограмм", - прокомментировал итоги заседания глава РА Мурат Кумпилов.

В Адыгее в рамках нацпроекта утвержден региональный проект "Жилье", которым предусмотрено к 2024 году ввести 2,1 миллиона квадратных метров жилой площади. В прошлом году в регионе уже сдано в эксплуатацию 257 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 137,4 процента к показателю 2018 года. Ожидаемый ввод жилья в текущем году превысит 262 тысячи квадратных метров, из которых более 154 тысяч квадратных метров - многоквартирное жилье.

Для увеличения объемов строительства индивидуальных жилых домов запланировано обеспечение выделяемых под застройку земельных участков инженерной инфраструктурой. Индивидуальный план социально-экономического развития РА на этот год предусматривает почти 86 миллионов рублей на разработку муниципалитетами проектно-сметной документации.