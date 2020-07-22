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22.07.2020 16:38
Рубрика: Власть

В Адыгее обсудили вопросы реформирования ЖКХ республики

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Сегодня в Доме Правительства РА состоялась рабочая встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова и генерального директора государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константина Цицина. Были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия органов исполнительной власти республики и Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

Глава Адыгеи поблагодарил гендиректора государственной корпорации за визит, а также за содействие в реализации в регионе федеральных программ в области ЖКХ.

Фото: Алексей Гусев
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"Мы давно и эффективно взаимодействуем с Фондом, всегда получаем вашу поддержку и необходимые рекомендации в решении актуальных вопросов ЖКХ. Благодаря налаженному сотрудничеству в нашей республике проводится большая системная работа: реализуются значимые программы по капремонту домов, переселению граждан из ветхого жилья. Меняется облик улиц, домов, дворов. Люди видят перемены, а самое главное - имеют возможность принимать участие в этих созидательных процессах", - подчеркнул глава РА.

Мурат Кумпилов выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество республики и Фонда содействия реформированию ЖКХ в решении значимых для региона вопросов, влияющих на улучшение качества жизни населения региона.

Константин Цицин отметил социальную значимость совместной работы и важность достижения плановых показателей в программах переселения граждан из аварийного жилья, капитального ремонта многоквартирных домов, модернизации коммунальной инфраструктуры.

"У нас большой опыт совместной работы, ее необходимо продолжать. Обязательно нужно как можно быстрее расселить граждан из аварийного жилья, которое уже опасно для жизни. Это очень значимый социальный вопрос. Только на этой программе не остановимся. Есть много важных задач, которые мы будем вместе решать", - сказал Константин Цицин.

Более подробно вопросы взаимодействия Республики Адыгея и Фонда содействия реформированию ЖКХ будут обсуждены сегодня на совещании с участием Мурата Кумпилова и Константина Цицина. В нем также примут участие представители Фонда, Кабмина РА и главы муниципальных образований - в режиме видеоконференции. В ходе совещания планируется подписание соглашения между Фондом и Республикой о досрочном завершении программы переселения граждан.

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