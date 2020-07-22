Детей из Севастополя, получивших бесплатные путевки в лагерь "Ласпи", отправили на первую смену в "Артек". Часть корпусов "Ласпи" не успели подготовить к летнему сезону, хоть он и начался гораздо позже обычного.

Чтобы не омрачать ребятишкам отдых - а ведь многие приложили старания в учебе, спорте, внешкольных занятиях, чтобы заслужить путевки - глава города Михаил Развожаев попросил увеличить квоту для Севастополя в "Артеке". 15 июля на первую смену в международный детский центр приехало не 132, как сначала планировалось, а 347 юных севастопольцев.

Проблемы "Ласпи" тянутся из далекого прошлого. Лагерь был построен в советские годы на крутых склонах одноименной бухты. Требования к детскому отдыху с тех пор изменились. После 2014 года "Ласпи" некоторое время не принимал детей: надо было срочно провести ремонт в корпусах, проложить коммуникации, сделать пребывание ребят комфортным и безопасным. Затем у городских властей появились планы превратить "Ласпи" в аналог "Артека", где севастопольские школьники могли бы оздоравливаться круглый год. С 2017 года началась масштабная реконструкция, которую планировали завершить к 2020 году. В результате лагерь должен был принимать 750 человек в смену.

Как сообщил Михаил Развожаев, проблема именно с зимними корпусами "Ласпи". В них до сих пор не обеспечена пожарная безопасность. МЧС добивалось выполнения требований с 2014 года, а в прошлом году было получено судебное решение, обязывающее администрацию лагеря принять меры.

"Требования, которые предъявляются действующим законодательством, физически выполнить невозможно, - цитирует слова Развожаева пресс-служба правительства Севастополя. - Лагерь находится в скалистой местности, есть ограничения по пожарным разъездам и разворотам. В марте 2020 года были разработаны специальные технические условия, работа должна завершиться в феврале 2021 года".

По словам градоначальника, в лагере недавно прошло совещание с представителями МЧС и надзорных ведомств. Поскольку основные требования уже выполнены, было решено ускорить работы и открыть зимние корпуса ко второй смене, которая начинается 6 августа.

Развожаев также сообщил, что после анализа этой ситуации будут сделаны выводы о работе чиновников.

По словам директора департамента образования и науки Севастополя Елены Богомоловой, в первую смену в летние корпуса "Ласпи" заехали 205 ребят. Всего сейчас в детских лагерях Республики Крым и Севастополя отдыхает 1940 юных севастопольцев, путевки которым купили за счет бюджета. Это талантливые и одаренные школьники, а также дети из многодетных семей и семей других льготных категорий. Всего же Севастополь в 2020 году закупил 5096 детских льготных путевок.

15 июля состоялся первый заезд в "Артек". Елена Богомолова рассказала, что 35 севастопольских ребят, которые приехали на первую смену, вернулись домой по состоянию здоровья.

- Сейчас в связи с ковидом повышенные требования: даже если у ребенка чуть-чуть красное горло после болезни, врачи "Артека" его не принимали, - пояснила чиновница.

Она пообещала, что все эти дети смогут побывать в лагере в другую смену.

P.S.

В этом году в международном детском центре предъявляют особые требования к санитарной безопасности. Территорию лагеря продезинфицировали, персонал и вожатые будут работать в масках и перчатках. Как сообщили в пресс-службе "Артека", заезд в первую смену проводился по новой схеме, всех ребят приняли за один день. Дети дважды прошли медосмотр: перед посадкой в автобусы и по прибытии на место. Всего "Артек" принял 1060 ребят из РК и Севастополя.