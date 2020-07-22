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22.07.2020 10:50
Рубрика: Происшествия

В Судаке спасатели сняли туриста со скалы древней крепости

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГБУК РК "Музей-заповедник "Судакская крепость" Фото: Пресс-служба ГБУК РК "Музей-заповедник "Судакская крепость"
Фото: Пресс-служба ГБУК РК "Музей-заповедник "Судакская крепость"

Крымским спасателям пришлось прийти на помощь туристу из Краснодара, который без специального снаряжения вскарабкался на гору Крепостная в музее-заповеднике "Судакская крепость", а самостоятельно опуститься с высоты 150 метров над уровнем моря не смог.

В музее-заповеднике "Судакская крепость" пояснили, что краснодарский любитель селфи решил попасть на Судакскую крепость не традиционным способом, через главные ворота, как это делают тысячи благоразумных посетителей знаменитого памятника истории, а весьма опасной дорогой.

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
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- Молодой человек от подножья отвесной скалы со стороны городской набережной начал подъем к Консульскому замку по кривой траектории, - рассказали в музее-заповеднике "Судакская крепость". - О неприступности крепостных стен и башен со стороны моря знали даже неприятели древней Солдайи, но наш современник этого не учел. Он полз, карабкался, цеплялся за редкие травяные кустики, а затем окончательно застрял в углу под башней. Когда же испуганный любитель экстрима понял, что обратной дороги нет, да и вперед продвигаться самому невозможно, обратился с воплем о помощи благодаря мобильной связи.

По сообщению пресс-службы МЧС по Республике Крым, мужчина, не рассчитав свои физические возможности, не смог обратно спуститься из-за сильного испуга. Спасатели отреагировали на тревожный сигнал оперативно, и уже через несколько минут они уже были на территории музея-заповедника "Судакская крепость".

- На место ЧП выехали четыре спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-Спас". Оценив ситуацию, они приступили к эвакуации пострадавшего, - расскахал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов. - Специалисты поднялись на скальный выступ на высоте около 150 метров над уровнем моря. С помощью альпинистского снаряжения они эвакуировали мужчину и оказали ему психологическую помощь. От медицинской помощи он отказался.

- Спасателям пришлось напрячься, доставая любителя селфи из каменной ловушки, - рассказали подробности инцидента сотрудники музея-заповедника. - Его - сперва смелого, разгоряченного морем, солнцем и алкоголем, а затем - притихшего и перепуганного, при помощи специального оборудования подняли и вывели из опасной зоны. Зачем молодой человек совершил свое незадачливое восхождение - он объяснить толком не смог. Но для него это жесткий урок на всю жизнь. Парень без видимых повреждений понуро ретировался с крепости. Живой. А могло быть все иначе: жара, алкоголь и небезопасный подъем могли сделать свое коварное дело.

Фото: ГБУК РК "Музей-заповедник "Судакская крепость"
В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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