На трассе "Таврида" будут работать восемь станций мобильной связи

В Крыму вдоль трассы "Таврида" до конца 2020 года планируется запустить в эксплуатацию восемь базовых станций мобильной связи, что обеспечит "бесшовное" покрытие дороги от Керчи до Севастополя. Также в рамках инвестиционного соглашения с одним крымских операторов мобильной связи устанавливаются новые базовые станции на автотрассе Симферополь - Ялта - Севастополь, рассказал министр внутренний политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев.

- На сегодняшний день базовые станции "К-телеком" обеспечивают покрытие 70,3 процента площади Крымского полуострова, - констатировал министр. - Они гарантируют предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи для 95,3 процента населения (в том числе стандартов 2G, 3G и частично 4G). Аналогичным покрытием обладает оператор связи "КТК телеком". После установки всех станций качество связи значительно улучшится.

Ранее в январе 2020 года введена в эксплуатацию базовая станция подвижной радиотелефонной связи в селе Дмитрово Симферопольского района, а позже заработали базовые станции в поселках Научный Бахчисарайского района и Виноградное городского округа Ялта. Также установлены две мини-базовые станции на территории Ялтинской больницы.

По состоянию на май 2020 года в Крыму и Севастополе 211 базовых станций дооборудованы современными технологическими средствами подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE (4G), что позволяет абонентам осуществлять высокоскоростной мобильный доступ в интернет.