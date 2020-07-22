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22.07.2020 13:06
Рубрика: Экономика

На трассе "Таврида" будут работать восемь станций мобильной связи

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму вдоль трассы "Таврида" до конца 2020 года планируется запустить в эксплуатацию восемь базовых станций мобильной связи, что обеспечит "бесшовное" покрытие дороги от Керчи до Севастополя. Также в рамках инвестиционного соглашения с одним крымских операторов мобильной связи устанавливаются новые базовые станции на автотрассе Симферополь - Ялта - Севастополь, рассказал министр внутренний политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев.

Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
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- На сегодняшний день базовые станции "К-телеком" обеспечивают покрытие 70,3 процента площади Крымского полуострова, - констатировал министр. - Они гарантируют предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи для 95,3 процента населения (в том числе стандартов 2G, 3G и частично 4G). Аналогичным покрытием обладает оператор связи "КТК телеком". После установки всех станций качество связи значительно улучшится.

Ранее в январе 2020 года введена в эксплуатацию базовая станция подвижной радиотелефонной связи в селе Дмитрово Симферопольского района, а позже заработали базовые станции в поселках Научный Бахчисарайского района и Виноградное городского округа Ялта. Также установлены две мини-базовые станции на территории Ялтинской больницы.

По состоянию на май 2020 года в Крыму и Севастополе 211 базовых станций дооборудованы современными технологическими средствами подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE (4G), что позволяет абонентам осуществлять высокоскоростной мобильный доступ в интернет.

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