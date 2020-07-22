Врач назвал главное условие для успешного лечения ковида

Пить по два литра воды в день и делать дыхательную гимнастику - это лишь один из фрагментов лечения от COVID-19. О нем "Российской газете" рассказала председатель городской думы Краснодара Вера Галушко.

Почти две недели провела она в больнице с коронавирусной инфекцией. На этой неделе вышла на работу. И в беседе с корреспондентом "РГ Вера Федоровна рассказала, как она боролась с серьезным недугом и что помогло победить его.

"На собственном примере убедилась в коварстве этой болезни, - говорит Вера Галушко. - Ведь сначала даже недомогания не почувствовала: просто слегка повысилась температура. Когда термометр почти сутки показывал 37,2, решила сдать тест. Честно признаюсь, сделала это тогда для самоуспокоения. Однако результат оказался положительным". При этом ни кашля, ни каких-либо других вирусных симптомов у нее не было. Но после КТ оказалось, что инфекция уже поразила оба легких. Благо, это была начальная стадия пневмонии, наверное, поэтому болезнь Вера Федоровна перенесла достаточно легко. Но почти все симптомы ковида, известные до этого из СМИ, испытала на себе - и потерю обоняния, и слабость.

"Вот только депрессии, на которую многие жалуются, у меня не было", - призналась депутат. По словам главного врача краевой инфекционной больницы Сергея Зотова, они заходили в палату к Вере Федоровне, чтобы самим зарядиться от нее положительной энергией.

"Думаю, она быстро пошла на поправку во многом благодаря позитивному настрою, - считает доктор. - За эти месяцы через нашу клинику прошли сотни пациентов с COVID-19, и я убедился: чем сильнее у человека дух, тем быстрее от него отступает этот коварный вирус".

Вера Галушко была госпитализирована в краевую инфекционную больницу, где прошла полный курс лечения - капельницы, противовирусные препараты и изнуряющая дыхательная гимнастика. По рекомендации медиков, пила в день до двух литров воды, лежала на животе и дула в трубочку, заставляя работать свои легкие.

"Медики научились чувствовать эту болезнь, - сообщил Сергей Зотов. - Понимать, какие методики лечения применять к каждому конкретному больному. Многие, наверное, читали, что ученые обнаружили несколько разновидностей одного и того же вируса. Наверное, от этого тоже зависит течение болезни. Но практически все сложные случаи связаны с наличием у человека сопутствующих заболеваний - гипертонии, ожирения, сахарного диабета, ослабленного иммунитета. Вот почему так важно беречь от них свое здоровье". Именно это советует всем и Вера Галушко.

"Безмерно благодарна медикам, которые, рискуя здоровьем, спасают людей, - говорит она. - Пользуясь случаем, хочу обратиться к своим землякам, особенно тем, кто не верит в серьезность обрушившейся на нас беды. Они продолжают считать фейками информацию об этой болезни. Поверьте, это не так. И пока нет вакцины, никто не застрахован от заражения". Поэтому всем рекомендуют в общественных местах и в транспорте в обязательном порядке носить защитные маски. "И закаляйте себя, - продолжает Вера Галушко. - Обливайтесь по утрам холодной водой, ходите по траве босиком. Я этим постоянно занималась до болезни. И через какое-то время продолжу".

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