Будет ли востребован на Ямале бесплатный "арктический гектар"?

Законодательная инициатива Минвостокразвития о распространении принципа "дальневосточного гектара" на ряд субъектов арктической зоны страны прямо-таки заинтриговала северян. Для чего и кому может понадобиться бесплатная, но неплодородная земля в краю, где снега держатся до 8 месяцев, а заполярная тундра и вовсе не располагает к ведению какого-либо оседлого хозяйства? Впрочем, перспектива освоения арктических гектаров не столь нереальна, какой она представляется на первый взгляд.

Ямало-Ненецкий округ разительно отличается от большинства других регионов, лежащих в высоких широтах. Он единственный, где полумиллионное население прирастает, пусть и скромными темпами. Но край настолько велик, что на квад­ратный километр и по одному жителю не приходится. Важная черта - высокий уровень урбанизации (9-е место в РФ). Именно горожане, судя по данным агентств недвижимости, проявляют интерес к земельным участкам. Но только к тем, что вблизи дома.

Обычно это наделы в дачных и садоводческих товариществах. Таковых немало не только в "южных" городах, но и в приполярном Новом Уренгое, полярном Салехарде. В 16 километрах от Ноябрьска близ дороги к нефтяному месторождению предлагают 6 соток песчаной почвы за 300 тысяч рублей, а участок на треть больше с готовым фундаментом дома - уже за 700. В границах столицы округа стоимость "голой" сотки измеряется миллионами, в окрестностях за нее просят 50-80 тысяч рублей, в зависимости от расстояния, возможности подвода коммуникаций, от "сухос­ти" участка. Заболоченный потребует солидных трат. Сельский пример: приуральская Аксарка, 10 соток, фундамент, за забором - асфальтированная дорога, "всего за 740".

Казалось бы, для региона с самой высокой средней зарплатой цены демократичные. И спрос на участки под ИЖС, как утверждают риелторы, горячий. Однако "хороших и недорогих" среди предложений мало. Хорошие - значит доступные, необводненные, вблизи газораспределительной сети. В позапрошлом году многодетным салехардцам выделили бесплатно наделы у черта на куличках, так те заявили: "Такие и даром не нужны: не построиться тут". Муниципалитет согласился, в этом году семьям отвели "нормальные сотки" в другом товариществе.

- Вроде бы земли у нас через край, а на деле - дефицит. Расходы на подготовку участка с отсыпкой и плодородным слоем, на строительство и подвод коммуникаций более чем втрое выше, чем где-нибудь под Тюменью. Мне пока непонятно, в чем будут заключаться очевидные преимущества "арктического гектара", - говорит депутат Заксобрания ЯНАО Иван Вершинин.

Его коллега из Тюменской облдумы Николай Бабин, представляющий северных избирателей, долгие годы проработавший директором одного из ямальских совхозов и куратором АПК в правительстве ЯНАО, настроен куда оптимистичнее.

- В некоторых районах можно успешно выращивать картошку, редис, лучок, другие овощи и зелень, даже зерновые. Климат здесь стал куда мягче прежнего. Под тем же Ноябрьском с учетом арктического светового дня открываются широкие возможности, но, правда, прежде следует землю хорошо удобрить. Условия для ведения животноводства имеются. Почему бы не взяться за плантационное выращивание дикоросов? Почему бы предпринимателям не открывать турбазы, например в Шурышкарском районе, где масса привлекательных мес­течек? - рассуждает депутат. - Вообще, надо спросить людей, что они думают, в каких случаях воспользовались бы землей для ведения личного хозяйства, бизнеса.

Заместитель главы Минвос­токразвития Александр Крутиков подчеркивает: проект программы вовсе на рассчитан на то, чтобы прирастить население Арктики, это утопическая идея. Цель - поддержка трудолюбивых и инициативных местных жителей. В отличие от Дальнего Востока, где гектары принципиально не выделяли вблизи городов, на Севере будет обратная практика. "Сначала надо запустить механизм, оценить спрос на него", - подчеркивает Крутиков. Запуск ожидается летом следующего года.

В правительстве ЯНАО пока не готовы сказать, какие районы попадут под "гектаризацию": "Возможность реализации законопроекта на территории автономного округа изучается".

Прямая речь

Сергей Ховрат, гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике:

- Важно дать людям возможность выбрать ту землю, которая им действительно нужна и которую будет легко освоить. И обязательно учесть интересы коренных малочисленных народов Севера. Местные органы власти определят, какие земли лучше "открывать" для предоставления участков. Безусловно, как и на Дальнем Востоке, жители Арктики смогут воспользоваться приоритетным правом первыми взять землю в пользование - в течение полугода после запуска программы.