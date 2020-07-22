Как повлияла пандемия на оформление наследства

С введением ограничительных мер, вызванных распространением COVID-19, в непростой ситуации оказались наследники и нотариусы. Однако большинство нотариальных контор Свердловской области продолжили работать. О том, как пандемия повлияла на оформление наследственных прав, "РГ" рассказала Татьяна Ефимова, начальник юридического отдела Нотариальной палаты Свердловской области.

Татьяна Ефимова: В условиях карантина граждане активно стали пользоваться электронными ресурсами нотариата. По данным Федеральной нотариальной палаты, за период пандемии число нотариальных действий в электронном формате увеличилось в четыре раза. Иногороднему наследнику не нужно лично приезжать к нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело. Любое заявление (о принятии наследства, отказе от наследства, выдаче свидетельств и другие) можно оформить в ближайшей нотариальной конторе по месту жительства заявителя. Подлинность подписи наследника на заявлении будет засвидетельствована в установленном законом порядке. Далее нотариус удостоверяет равнозначность электронного документа и документа на бумажном носителе и отправляет заявление и все документы в электронной форме своему коллеге по месту открытия наследственного дела.

Помимо заявлений, связанных с оформлением наследства, таким же образом может быть нотариально оформлено множество других документов: доверенности, согласия, обязательства.

Корректировались ли сроки принятия наследства, ведь из-за коронавируса многие были вынуждены находиться в самоизоляции?

Татьяна Ефимова: В соответствии с законодательством наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия. Вопрос о возможности продления процессуальных сроков в связи с пандемией 21 апреля рассмотрел президиум Верховного суда РФ. Его позиция сводится к тому, что ограничительные меры не являются основанием для продления сроков.

Если наследник не успел вовремя принять наследство, отчаиваться не стоит. В соответствии со ст.1555 ГК РФ наследство может быть принято по истечении срока при условии согласия в письменной форме остальных наследников, принявших наследство. Таким образом, наследники, своевременно принявшие наследство, вправе своим решением включить в число наследников лиц, пропустивших срок. В ситуациях, когда своевременно наследство никем не было принято либо принято, но между наследниками имеются споры и разногласия, вопрос о восстановлении пропущенного срока придется решать в судебном порядке.

После выдачи свидетельства о праве на наследство на объекты недвижимого имущества заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы нотариус передает в Росреестр самостоятельно в электронной форме.

На заметку

Информация о наличии всех открытых наследственных дел размещена на сайте ФНП notariat.ru в публичном электронном "Реестре наследственных дел".