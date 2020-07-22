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22.07.2020 08:45
Рубрика: Общество

В лесотундру - за рельсами

Текст: Анатолий Меньшиков
Российская газета - Неделя - Урал № 160(8214)
Завершен первый этап летней экспедиции по местам прокладки "мертвой дороги" между Надымом и Салехардом - участка несостоявшейся трансполярной магистрали, ради появления которой после окончания Второй мировой в арк­тические районы были переброшены свыше сотни тысяч узников ГУЛАГа.
Коварные вечномерзлые грунты искорежили трансполярную железную дорогу. Фото: Сообщество "Музей истории 501-й стройки" Коварные вечномерзлые грунты искорежили трансполярную железную дорогу. Фото: Сообщество "Музей истории 501-й стройки"
Коварные вечномерзлые грунты искорежили трансполярную железную дорогу. Фото: Сообщество "Музей истории 501-й стройки"

Между двумя этими городами по линии одноколейки, разрушенной природой и временем, раскидано свыше трех десятков лагерей 501-й стройки. От них тоже мало что осталось. Окружной музейно-выставоч­ный комплекс имени Ивана Шемановского снарядил экспедицию, чтобы сохранивше­еся снять на видео и фото, а что-то - прихватить с собой в качестве экспонатов будущей большой экспозиции. Как известно, на 501-й были использованы рельсы, большинство из которых изготовлено в царскую эпоху, например, на демидовских заводах. Для музейной коллекции выпиливались фрагменты с клеймом. Среди доставленных в Салехард предметов - чугунный котел, решетки и колючая проволока, ножи, стеклянная утварь, рукомойник, самодельная обувь из автомобильной шины.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Побывали там, где речной путь позволял. Еще 23 лагеря предстоит посетить в конце лета - начале сентября. То будет уже сухопутная экспедиция на вездеходах, - рассказывает замдиректора комплекса Анна Арефьева.

Очевидно, что через непродолжительное время остатки строений превратятся в труху. Председатель совета культур­но-историчес­кого фонда "Память Севера", надымский историк Вадим Гриценко хочет музеефикации хотя бы одного лагеря. В июле он вместе с группой добровольцев приступил к частичному восстановлению лаг­пунк­та №93 у разъезда Щучий. Первый объект - штрафной изолятор. Волонтеры сами добираются до мес­та, привозят с собой инструменты, продукты и защиту от гнуса, живут в палатках.

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