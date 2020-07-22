Профсоюзы, которые у многих людей старшего поколения вызывают устойчивые ассоциации с замшелыми лозунгами типа "школа коммунизма", стремятся к обновлению и привлечению в свои ряды молодежи с помощью современных методов работы и креативных программ.

Так, на ура прошел в формате онлайн десятый форум работающей молодежи, который ежегодно объединяет молодых профсоюзных лидеров Уральского округа. 32 группы участников - представители более ста предприятий, учреждений образования и культуры - три дня писали контент-планы для продвижения в соцсетях, учились привлекать новых членов команд и устраивать просветительские акции по вопросам охраны труда.

По словам председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Андрея Ветлужских, в сфере защиты прав трудящихся как никогда требуются юные лидеры: у них быстрее и лучше получается адаптировать материал о трудовом законодательстве для сверстников, скажем, разъяснить молодым рабочим преимущества коллективного договора в формате медиаканалов, онлайн-квестов, мобильных приложений.

Участники отмечали: главное, что мотивирует молодых людей вступить в профсоюз, - возможность изменить среду. К примеру, предложили устроить такой эксперимент: прожить месяц на сумму прожиточного минимума, сопоставив траты и потребности рабочего человека. Цель - добиться повышения его величины силами профсоюзов. Среди проектов на злобу дня также ликбез по трудовому праву.

- Для привлечения внимания к этим вопросам мы хотим создать ютьюб-ка­нал, где будут видеоинтервью об охране труда, разборы нормативных актов. В том числе есть идея затеять игровую интернет-битву между рабочими советской эпохи и современными, показав историю трудового движения, - рассказывает Александр Юрлов, работающий библиотекарем отдела правовой электронной информации и сервиса в Нижнем Тагиле.

Схема привычной работы общественников меняется. Если раньше безусловным авторитетом было старшее поколение, которое передавало свой опыт начинающим, то теперь их роль отчасти выполняет молодежь. Юные члены профсоюзов стараются говорить со сверстниками на одном языке, организуют интересные акции, фестивали, конкурсы. Так, ребята из Качканара собираются обучить SMM-продвижению десять коллег, которые в качестве теста будут вести странички профсоюза в соцсетях.

К слову, участие в мероприятиях профсоюзов дает возможность не только присоединиться к активистам, но и трудоустроиться.

- Лишь десятая часть выпускников учебных заведений знает права наемных работников. Мы планируем реализовать программу "Профсоюзный маршрут" в форме онлайн-квеста, где у сотни человек, окончивших колледжи и вузы, появится шанс стажироваться на предприятии и повысить правовую грамотность. К работе подключим председателей профсоюзов, педагогов учебных заведений, - делится идеями команда из Тюменской области.

А магнитогорцы предложили свою идею для адаптации молодых рабочих - приложение "Новичок". Оно объединит информацию о компании и ее владельцах, тонкостях профсоюзной работы и даже составит "порт­рет" новичка с помощью анкетирования. За счет этого все стороны смогут познакомиться онлайн и найти варианты сотрудничества.

- Главной функцией профсоюза остается представительство и защита интересов рабочих. Но, чтобы достичь в таком деле успеха, мы должны также предоставить людям качественные сервисы и подготовить квалифицированных специалистов, - отмечает руководитель учебного центра Федерации профсоюзов Курганской области Татьяна Бызова.

К слову, сейчас, по мнению экспертов, востребованы сервисные профсоюзы, которые дают своим членам определенные привилегии вроде бонусов. И все же молодые активисты помимо выгод от участия в организации видят более масштабную цель - поднять имидж профсоюзного движения и престиж рабочих профессий, сделать более узнаваемыми местные предприятия.