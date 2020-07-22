Инициативная группа дольщиков недостроенных домов в челябинском микрорайоне Парковый обратилась к губернатору Алексею Текслеру: под огнем критики оказались руководство регионального минстроя и кураторы направления из облправительства, которые, по мнению общественников, не принимают достаточных мер для достройки проблемных домов жилого комплекса "Радуга".

Помимо сорванных сроков сдачи многоэтажек пойти на эмоциональный шаг инициаторов заставила неизвестность. ЖК "Радуга" - это 11 домов в Курчатовском районе, часть из которых имеет статус проблемных. Строительство велось двумя застройщиками, в том числе скандально известной компанией "Радуга" находящегося под следствием бизнесмена Александра Сребрянского. В сентябре 2019 года он был признан банкротом. И для пострадавших дольщиков это стало отправной точкой, от которой теперь ведут отсчет времени, ссылаясь на официальную информацию на сайте "фонд214.рф". Согласно ей, решение о достройке проблемных зданий или компенсации участникам принимает наблюдательный совет фонда, защищающего права дольщиков. Произойти это должно не позднее шести месяцев с начала конкурсного производства, открытого в отношении застрой­щика-банкрота. То есть для "Радуги" крайний срок принятия такого решения истек весной. Однако заявители утверждают, что областной минстрой до сих пор не направил даже обращение в нужную инстанцию, а именно в институт развития в жилищной сфере "ДОМ. РФ".

Когда "крик души" дольщиков разошелся в Интернете, свою версию изложили представители облправительства, отметив, что по шести объектам СК "Радуга" планируется удовлетворение прав дольщиков через публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", куда направлены необходимые документы. По всем объектам Сребрянского процедуры банкротства введены, утвержден конкурсный управляющий, сформирован реестр кредиторов. На этом свою часть работы чиновники посчитали выполненной. Решение о достройке или выплате компенсаций принимает наблюдательный совет упомянутого фонда, это не зависит от региональных влас­тей. Тем не менее удалось договориться, что документы СК "Радуга" набсовет рассмотрит в ближайшее время.

В конце мая Алексей Текслер как раз подробно говорил о проблемах дольщиков и сообщил, что в "красной зоне" еще остаются более 30 домов, но прогресс налицо: годом ранее на Южном Урале насчитывалось 4600 обманутых дольщиков, теперь уже на 1300 меньше - в основном благодаря решениям, принятым на уровне региона. Правительство области и ДОМ. РФ заключили соглашения, касающиеся 21 жилого здания. Семь многоэтажек из этого списка могут быть достроены в этом году.

- Мы выделили необходимый объем средств из регионального бюджета, но порядка 80 процентов предоставляет федеральный. Это большие суммы, и мы работу обязательно доведем до конца, - пообещал губернатор.

По мнению областных чиновников, общая ситуация сейчас уже не критическая. По незавершенному объекту Жилищно-инвестиционной корпорации в Миассе набсовет одобрил решение о денежном возмещении, 104 жителя получили выплаты. За счет инвесторов завершается возведение двух домов застройщиков "Речелстрой" и "Возрождение". Дольщикам семи объектов компаний "Гринфлайт" и "Речелстрой" предложили другие квартиры в строящихся или введенных в эксплуатацию зданиях. А несостоявшимся жильцам трех многоэтажек, возведение которых начали и не завершили компании "Строительные технологии города" и "ПромСитиСтрой", планируется выплатить деньги - их направят из конкурсной массы, сформированной в ходе банкротства этих фирм.

Но что ожидает "Радугу"? 6 июля заместитель губернатора Сергей Шаль пообещал, что в июле на заседании рабочей группы по проблемам дольщиков людям сообщат решение набсовета по этому жилому комплексу.

Однако события стали развиваться быстрее, чем предполагалось. 10 июля Генпрокуратура РФ провела в Челябинске межведомственное совещание по той же теме, дав оценку положению в области. "С целью защиты прав и законных интересов граждан, с учетом выявленных недостатков при реализации правительством и профильным министерством Челябинской области своих полномочий в сфере долевого строительства жилья замес­титель генерального прокурора России Игорь Ткачев объявил предостережение о недопустимости нарушения закона заместителю губернатора Челябинской области Сергею Шалю", - информирует официальный сайт управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО.

В надзорном ведомстве отмечают: в Челябинской области восстановлены права более 440 дольщиков, но ситуация остается сложной и требует дополнительных мер: в списке пострадавших от противоправных действий застройщиков остаются более 2 тысяч жителей региона.