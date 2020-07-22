Помимо сорванных сроков сдачи многоэтажек пойти на эмоциональный шаг инициаторов заставила неизвестность. ЖК "Радуга" - это 11 домов в Курчатовском районе, часть из которых имеет статус проблемных. Строительство велось двумя застройщиками, в том числе скандально известной компанией "Радуга" находящегося под следствием бизнесмена Александра Сребрянского. В сентябре 2019 года он был признан банкротом. И для пострадавших дольщиков это стало отправной точкой, от которой теперь ведут отсчет времени, ссылаясь на официальную информацию на сайте "фонд214.рф". Согласно ей, решение о достройке проблемных зданий или компенсации участникам принимает наблюдательный совет фонда, защищающего права дольщиков. Произойти это должно не позднее шести месяцев с начала конкурсного производства, открытого в отношении застройщика-банкрота. То есть для "Радуги" крайний срок принятия такого решения истек весной. Однако заявители утверждают, что областной минстрой до сих пор не направил даже обращение в нужную инстанцию, а именно в институт развития в жилищной сфере "ДОМ. РФ".
Когда "крик души" дольщиков разошелся в Интернете, свою версию изложили представители облправительства, отметив, что по шести объектам СК "Радуга" планируется удовлетворение прав дольщиков через публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", куда направлены необходимые документы. По всем объектам Сребрянского процедуры банкротства введены, утвержден конкурсный управляющий, сформирован реестр кредиторов. На этом свою часть работы чиновники посчитали выполненной. Решение о достройке или выплате компенсаций принимает наблюдательный совет упомянутого фонда, это не зависит от региональных властей. Тем не менее удалось договориться, что документы СК "Радуга" набсовет рассмотрит в ближайшее время.
В конце мая Алексей Текслер как раз подробно говорил о проблемах дольщиков и сообщил, что в "красной зоне" еще остаются более 30 домов, но прогресс налицо: годом ранее на Южном Урале насчитывалось 4600 обманутых дольщиков, теперь уже на 1300 меньше - в основном благодаря решениям, принятым на уровне региона. Правительство области и ДОМ. РФ заключили соглашения, касающиеся 21 жилого здания. Семь многоэтажек из этого списка могут быть достроены в этом году.
- Мы выделили необходимый объем средств из регионального бюджета, но порядка 80 процентов предоставляет федеральный. Это большие суммы, и мы работу обязательно доведем до конца, - пообещал губернатор.
По мнению областных чиновников, общая ситуация сейчас уже не критическая. По незавершенному объекту Жилищно-инвестиционной корпорации в Миассе набсовет одобрил решение о денежном возмещении, 104 жителя получили выплаты. За счет инвесторов завершается возведение двух домов застройщиков "Речелстрой" и "Возрождение". Дольщикам семи объектов компаний "Гринфлайт" и "Речелстрой" предложили другие квартиры в строящихся или введенных в эксплуатацию зданиях. А несостоявшимся жильцам трех многоэтажек, возведение которых начали и не завершили компании "Строительные технологии города" и "ПромСитиСтрой", планируется выплатить деньги - их направят из конкурсной массы, сформированной в ходе банкротства этих фирм.
Но что ожидает "Радугу"? 6 июля заместитель губернатора Сергей Шаль пообещал, что в июле на заседании рабочей группы по проблемам дольщиков людям сообщат решение набсовета по этому жилому комплексу.
Однако события стали развиваться быстрее, чем предполагалось. 10 июля Генпрокуратура РФ провела в Челябинске межведомственное совещание по той же теме, дав оценку положению в области. "С целью защиты прав и законных интересов граждан, с учетом выявленных недостатков при реализации правительством и профильным министерством Челябинской области своих полномочий в сфере долевого строительства жилья заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев объявил предостережение о недопустимости нарушения закона заместителю губернатора Челябинской области Сергею Шалю", - информирует официальный сайт управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО.
В надзорном ведомстве отмечают: в Челябинской области восстановлены права более 440 дольщиков, но ситуация остается сложной и требует дополнительных мер: в списке пострадавших от противоправных действий застройщиков остаются более 2 тысяч жителей региона.