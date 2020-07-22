Новости

Фестиваль Бутмана "Jazzовые сезоны" пройдет в конце августа 16:55
"Вседорожные" Lada Vesta и Renault Logan: какой седан выбрать 16:55
Еще один российский препарат подтвердил безопасность при лечении COVID-19 16:50
Эпидемиолог: Наибольшую опасность для человека представляют новые вирусы 16:49
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей 16:49
Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю 16:43
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями 16:28
Соцопрос: россияне назвали самый ожидаемый фильм года 16:27
Ефимов: Бюджет Москвы восстанавливает уровень доходов 16:26
В Новосибирском зоопарке у кустарниковых собак родились "щенята-мишки" 16:22
В Архангельской области вывели продуктивный сорт клевера 16:19
В Венгрии из культового объекта извлекли 6500-летнюю Венеру 16:15
У экс-тренера "Динамо" и "Кубани" Петреску выявлен коронавирус 16:14
Работник Starbucks в США арестован за плевки в кофе полицейским 16:11
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии 16:10
Умер певец и гитарист группы Cardiacs Тим Смит 16:08
Дело бывшего и.о. замглавы Хакасии о взятке направили в суд 16:07
Марка Haval обновила кроссоверы F7 и F7x 16:00
Центр Москвы перекрыли из-за угрозы взрыва 15:59
В Сети появился аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко 15:57
Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 29 августа 15:55
Китай может закрыть консульство США в Ухане 15:52
Советский мультфильм "Умка" станет сериалом 15:43
Мишустин оценил слово "чиновник" 15:41
Скоростной лимит на трассе М11 Москва - Петербург поднимут до 150 км/ч 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
22.07.2020 15:47

Самотлор научит

История крупнейшего месторождения страны поможет развитию добычи трудноизвлекаемой нефти
Текст: Анатолий Меньшиков
Российская газета - Экономика УРФО № 161(8215)
Самотлору, некогда самому мощному месторождению нефти в СССР, непосредственно повлиявшему на экономическую стратегию союзного правительства и даже на судьбу государства, справили юбилей - 55 лет минуло с момента открытия. Хотя запасов по сравнению с первоначальными осталось не так уж много и, главное, извлекать их становится все труднее и дороже, Самотлор в аутсайдеры не записывают, на летние "каникулы" из-за ограничительного соглашения с ОПЕК не отправляют, и в ближайшую десятилетку на "заслуженный отдых" он точно не уйдет. Объем добычи стабилизирован, весьма значим даже для нефтеносной Югры.
На месте первой скважины Самотлора сегодня сооружен мемориальный комплекс. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ На месте первой скважины Самотлора сегодня сооружен мемориальный комплекс. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
На месте первой скважины Самотлора сегодня сооружен мемориальный комплекс. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

Благодаря месторождению-гиганту на берегах Оби вырос Нижневартовск, входящий ныне в список 75 крупнейших городов страны. Его население неуклонно растет и приближается к 280-тысячной отметке - еще одно свидетельство того, что углеводородный потенциал Самотлора не исчерпан. Значение Нижневартовска в свое время было необычайно велико, представители художественной, хозяйственной, политической элиты страны прилетали сюда очень часто. В год, когда явственно обозначилась критическая зависимость экономики державы от стоимости нефти на мировом рынке, побывал здесь с визитом и генсек ЦК КПСС.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Нефтяникам предложили готовиться к росту добычи после кризиса

Еще бы: во многом именно пиковая добыча на Самотлоре в течение ряда лет, самых благоприятных для СССР с точки зрения ценовой конъюнктуры, позволяла закрывать острый дефицит зерна его импортом (к примеру, в 1981-м закуплено около 180 миллионов тонн), строить БАМ, проводить Олимпиаду, решать множество других внутри- и внешнеполитических задач. В середине 1970-х "царь-место­рождение" обеспечивало 60 процентов добычи в Западной Сибири, в 1980-м - свыше четверти общесоюзной! В том самом году зафиксирована рекордная стоимость черного золота - 65-67 долларов за "бочку" (свыше 100 долларов в современном эквиваленте). К старту перестройки, напомню, цена рухнула до 20 долларов, а в 1998-м - до 12-ти.

Казалось бы, из "бездонного" природного резервуара с извлекаемыми запасами в 3,7 миллиарда тонн можно черпать сколько угодно. Знай дырявь земную твердь да трубу подставляй - нефть била фонтаном. Так на первых порах, упрощенно говоря, и делали. Когда давление падало на одном участке, скважины закупоривали и бурили новые на другом. Однако специалисты понимали, что варварская эксплуатация Самотлора ради сиюминутной выгоды в последующем крайне негативно отразится на качестве его запасов, на их доступности.

В ответ на указание свыше "брать по максимуму" сотрудники тюменского НИИ нефтяной промышленности вместе с московскими коллегами рассчитали компромиссную модель разработки. Нежелательная, но допустимая верхняя планка годовой добычи определена на отметке в 120 миллионов тонн. На бережном отношении к национальной кладовой настаивал профильный министр Валентин Шашин. Сравнительно недавно стало известно, что такой же позиции придерживался первый секретарь обкома партии Геннадий Богомяков. Однако им не удалось убедить высшее руководство: объемы зашкаливали, достигнув в 1980-м почти 155 миллионов тонн.

- Царила эйфория, жили ощущениями побед, щедрых премиальных. Мы гордились, и по праву, внедрением не имевшей мировых аналогов технологии добычи на завод­ненных площадях путем устройства искусственных островов для буровых, строительством в топях большущей сети дорог. Торопились, ради большой нефти технику не жалели. Помню, за неделю утопили три новеньких грузовика; начальство больно-то не переживало - мол, пришлют другие, - вспоминает ветеран труда Дмитрий Шестаков.

Вот что думает о роли нефтяной жемчужины в те годы Валентин Горчев, исследователь рынков углеводородов:

Фото: iStock
Два новых месторождения нефти открыты в Беларуси

- За первые 16 лет с Самотлорского месторождения взяли около двух миллиардов тонн ориентировочной стоимостью 260 миллиардов долларов. На нем в западносибирской нефтяной провинции, некогда крупнейшей в мире, свет клином не сошелся, конечно, но это как на скромно жившего человека свалился многомиллионный выигрыш в лотерею. Насколько рационально он распорядится деньгами, не прокутит ли их - вот вопрос. Мы-то знаем теперь, что невиданные прежде доходы казны часто использовались далеко не лучшим образом и способствовали зависимости экономики от нефти, - делает выводы экономист.

После достижения рекордных отметок наметился, как и предупреждали эксперты, сильный спад. В 1985 году извлечено 113 миллионов тонн, в 1996-м - 21,5 миллиона. На нижнем пороге в 20-22 миллиона тонн добыча шла несколько лет, его перешагнули в 2003-м, до 2008-го планка держалась на уровне 29-30 миллионов тонн. Далее кривая опять пошла вниз, а обводненность на давно эксплуатируемых участках стала чудовищной: в ста литрах нагнетаемой с глубин скважинной жидкости собственно нефти - один литр.

Между тем трудноизвлекаемых запасов, если геологичес­кие расчеты верны, еще море - порядка 850 миллионов тонн. Добывать и отделять их от воды - малорентабельное занятие. Но не бросать же Самотлор с отлаженной инфраструктурой и многими тысячами работников! Компания-недро­пользователь осенью 2017 года заключила с владельцем недр договор о преференциях и инвестициях на 10-летний период. Условия следующие: ставка налога на добычу полезных ископаемых снижается, казна в общей сложности недополучит сотни миллиардов рублей, зато инвестор направит дополнительные капиталы в нефтепромыслы, обеспечит стабильную добычу с перечислением в бюджеты разных уровней 1,7 триллиона рублей.

Для состарившегося истощенного Самотлора старые мерки и инструменты не годятся. Здесь впервые в РФ внедрена система "Интеллектуальное месторождение", а также пробурена скважина с 20-стадий­ным гидроразрывом пласта. Резко выросла интенсивность бурения. Количество новых скважин увеличено в 2019 году на 45 процентов по сравнению с 2017-м. За недолгое время дважды, последний раз в мае, обновлен рекорд суточной проходки. Объем добычи чуть-чуть колеблется возле отметки в 18,5 миллиона тонн. Не снижается, и это сегодня главный результат.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Сокращение добычи нефти

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Стенограмма
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
В Грузии задержали соучастника убийства российского следователя Шишкиной
Эпидемиолог: Наибольшую опасность для человека представляют новые вирусы