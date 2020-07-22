Самотлору, некогда самому мощному месторождению нефти в СССР, непосредственно повлиявшему на экономическую стратегию союзного правительства и даже на судьбу государства, справили юбилей - 55 лет минуло с момента открытия. Хотя запасов по сравнению с первоначальными осталось не так уж много и, главное, извлекать их становится все труднее и дороже, Самотлор в аутсайдеры не записывают, на летние "каникулы" из-за ограничительного соглашения с ОПЕК не отправляют, и в ближайшую десятилетку на "заслуженный отдых" он точно не уйдет. Объем добычи стабилизирован, весьма значим даже для нефтеносной Югры.

Благодаря месторождению-гиганту на берегах Оби вырос Нижневартовск, входящий ныне в список 75 крупнейших городов страны. Его население неуклонно растет и приближается к 280-тысячной отметке - еще одно свидетельство того, что углеводородный потенциал Самотлора не исчерпан. Значение Нижневартовска в свое время было необычайно велико, представители художественной, хозяйственной, политической элиты страны прилетали сюда очень часто. В год, когда явственно обозначилась критическая зависимость экономики державы от стоимости нефти на мировом рынке, побывал здесь с визитом и генсек ЦК КПСС.

Еще бы: во многом именно пиковая добыча на Самотлоре в течение ряда лет, самых благоприятных для СССР с точки зрения ценовой конъюнктуры, позволяла закрывать острый дефицит зерна его импортом (к примеру, в 1981-м закуплено около 180 миллионов тонн), строить БАМ, проводить Олимпиаду, решать множество других внутри- и внешнеполитических задач. В середине 1970-х "царь-место­рождение" обеспечивало 60 процентов добычи в Западной Сибири, в 1980-м - свыше четверти общесоюзной! В том самом году зафиксирована рекордная стоимость черного золота - 65-67 долларов за "бочку" (свыше 100 долларов в современном эквиваленте). К старту перестройки, напомню, цена рухнула до 20 долларов, а в 1998-м - до 12-ти.

Казалось бы, из "бездонного" природного резервуара с извлекаемыми запасами в 3,7 миллиарда тонн можно черпать сколько угодно. Знай дырявь земную твердь да трубу подставляй - нефть била фонтаном. Так на первых порах, упрощенно говоря, и делали. Когда давление падало на одном участке, скважины закупоривали и бурили новые на другом. Однако специалисты понимали, что варварская эксплуатация Самотлора ради сиюминутной выгоды в последующем крайне негативно отразится на качестве его запасов, на их доступности.

В ответ на указание свыше "брать по максимуму" сотрудники тюменского НИИ нефтяной промышленности вместе с московскими коллегами рассчитали компромиссную модель разработки. Нежелательная, но допустимая верхняя планка годовой добычи определена на отметке в 120 миллионов тонн. На бережном отношении к национальной кладовой настаивал профильный министр Валентин Шашин. Сравнительно недавно стало известно, что такой же позиции придерживался первый секретарь обкома партии Геннадий Богомяков. Однако им не удалось убедить высшее руководство: объемы зашкаливали, достигнув в 1980-м почти 155 миллионов тонн.

- Царила эйфория, жили ощущениями побед, щедрых премиальных. Мы гордились, и по праву, внедрением не имевшей мировых аналогов технологии добычи на завод­ненных площадях путем устройства искусственных островов для буровых, строительством в топях большущей сети дорог. Торопились, ради большой нефти технику не жалели. Помню, за неделю утопили три новеньких грузовика; начальство больно-то не переживало - мол, пришлют другие, - вспоминает ветеран труда Дмитрий Шестаков.

Вот что думает о роли нефтяной жемчужины в те годы Валентин Горчев, исследователь рынков углеводородов:

- За первые 16 лет с Самотлорского месторождения взяли около двух миллиардов тонн ориентировочной стоимостью 260 миллиардов долларов. На нем в западносибирской нефтяной провинции, некогда крупнейшей в мире, свет клином не сошелся, конечно, но это как на скромно жившего человека свалился многомиллионный выигрыш в лотерею. Насколько рационально он распорядится деньгами, не прокутит ли их - вот вопрос. Мы-то знаем теперь, что невиданные прежде доходы казны часто использовались далеко не лучшим образом и способствовали зависимости экономики от нефти, - делает выводы экономист.

После достижения рекордных отметок наметился, как и предупреждали эксперты, сильный спад. В 1985 году извлечено 113 миллионов тонн, в 1996-м - 21,5 миллиона. На нижнем пороге в 20-22 миллиона тонн добыча шла несколько лет, его перешагнули в 2003-м, до 2008-го планка держалась на уровне 29-30 миллионов тонн. Далее кривая опять пошла вниз, а обводненность на давно эксплуатируемых участках стала чудовищной: в ста литрах нагнетаемой с глубин скважинной жидкости собственно нефти - один литр.

Между тем трудноизвлекаемых запасов, если геологичес­кие расчеты верны, еще море - порядка 850 миллионов тонн. Добывать и отделять их от воды - малорентабельное занятие. Но не бросать же Самотлор с отлаженной инфраструктурой и многими тысячами работников! Компания-недро­пользователь осенью 2017 года заключила с владельцем недр договор о преференциях и инвестициях на 10-летний период. Условия следующие: ставка налога на добычу полезных ископаемых снижается, казна в общей сложности недополучит сотни миллиардов рублей, зато инвестор направит дополнительные капиталы в нефтепромыслы, обеспечит стабильную добычу с перечислением в бюджеты разных уровней 1,7 триллиона рублей.

Для состарившегося истощенного Самотлора старые мерки и инструменты не годятся. Здесь впервые в РФ внедрена система "Интеллектуальное месторождение", а также пробурена скважина с 20-стадий­ным гидроразрывом пласта. Резко выросла интенсивность бурения. Количество новых скважин увеличено в 2019 году на 45 процентов по сравнению с 2017-м. За недолгое время дважды, последний раз в мае, обновлен рекорд суточной проходки. Объем добычи чуть-чуть колеблется возле отметки в 18,5 миллиона тонн. Не снижается, и это сегодня главный результат.