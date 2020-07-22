После сильнейшего потопа в уральском городе Нижние Серги начался "разбор полетов". Глава МЧС России, прилетевший сюда накануне, о причинах произошедшего ответил коротко: "Это погода". Но у прокуратуры свой взгляд на ситуацию.

Стихия пришла сюда вечером 20 июля. Наводнение оказалось мощным, но коротким. Уже на следующий день вода спала. Почему так быстро? По информации прокуратуры, на масштаб подтоплений могла повлиять не только стихия. На месте происшествия было обнаружено, что под одним из трех автомобильных мостов ранее пролет был заварен решеткой. Она сыграла роль мощной преграды, когда река вышла из берегов. В решетку уперлись, мусор, доски, камни . Таким образом, мост с решеткой мгновенно превратился в дамбу, а уровень воды поднялся на два метра и затопил дома горожан. Как только решетку выломали, проход освободился и вода ушла.

Еще одна причина, которая, возможно, могла повлиять на русло вышедшей из берегов реки, также оказалась рукотворной. Рядом с рекой кто-то, как сейчас предполагают без проекта и согласований, проложил газопровод и засыпал грунтом. Визуально прокурорам при осмотре было видно, что бурные воды подмыли неокрепший грунт и пошли вдоль трассы. После осмотра прокуратура обратилась к следователям СК о проведении процессуальной проверки.

В среду глава МЧС Евгений Зиничев, отвечая на вопрос по срокам ликвидации последствий стихии, сообщил: "Я думаю, что в ближайшее время, хотя ближайшее время - понятие такое относительное, я думаю, скоро все будет здесь завершено. До зимы точно".