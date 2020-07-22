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22.07.2020 09:51
Рубрика: Экономика

Суд встал на сторону ямальцев, оставшихся без отпуска из-за пандемии

Текст: Татьяна Воробьева
На Ямале Роспотребнадзор помог несостоявшимся туристам отстоять в суде право на возврат средств за поездку, которая не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Гражданское дело рассматривалось в суде города Лабытнанги. Суть его заключалась в следующем: местные жители еще в середине января 2020 года купили путевки в Объединенные Арабские Эмираты за немалую сумму 233 580 рублей. Лететь в отпуск они должны были в конце апреля - начале мая, но ситуация в мире изменилась, авиасообщение было ограничено и ямальцы решили заграничную поездку отменить.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"13 марта они направили в адрес турагента письмо с заявлением о расторжении договора с возвратом 90 процентов от уплаченной суммы на условиях, указанных в документе. Несмотря на многочисленные устные и письменные обращения к агенту и к туроператору, ответа не последовало. Это стало поводом к подаче иска в суд", - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

Несостоявшиеся туристы потребовали с ответчиков сумму путевок, проценты за пользование этими средствами, компенсацию морального вреда, штраф на основании закона "О защите прав потребителей" и оплату судебных издержек.

Турагент на это заявил, что требования потребителя должен удовлетворить туроператор. Тот, в свою очередь, указал суду на необоснованность иска: мол, фирма исполнила все обязательства, предусмотренные договором и действующим законодательством России.

Роспотребнадзор в этом разбирательстве встал на сторону граждан. Выяснилось, в частности, что оператор известил агента о том, что забронированный тур был аннулирован, и оператор не понес никаких фактических расходов. Также суд установил, что агент по договору предоставлял услуги по бронированию и оплате тура в ОАЭ, а оператор - услуги по перевозке и проживанию.

В конечно итоге суд также принял позицию подавших иск туристов. "С туроператора подлежит к взысканию стоимость путевок, проценты за пользование деньгами (689 рублей 25 копеек), компенсация морального вреда (10 000 рублей) и штраф. В общей сложности - около 362 000 рублей", - сообщает Роспотребнадзор.

Один из ответчиков с решением не согласился и подал апелляционную жалобу.

В регионах Экономика Туризм Происшествия Правосудие Суд Власть Право Гражданское право Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Пандемия коронавируса COVID-19

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