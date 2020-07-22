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22.07.2020 15:14
Рубрика: Общество

Свердловский министр скончался от COVID-19

Текст: Юлия Мякишева

От коронавируса умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

О смерти чиновника рассказал на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. По его словам, коронавирус был диагностирован у Дегтярева несколько недель назад. В последнее время он находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ.

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Дегтярев родился в 1977 году. Окончил Уральскую академию государственной службы в 1999 году, сразу по окончании учебы начал работу в сельскохозяйственном ведомстве, начал карьеру с должности ведущего специалиста. На должность министра его назначил Евгений Куйваше в 2016 году. До этого Дегтярев работал в этом ведомстве заместителем министра.

По данным свердловского оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки на Среднем Урале выявлено 234 новых случая. Общее количество заболевших свердловчан с начала пандемии составляет 18484.

177 человек находятся в тяжелом состоянии, 151 человек из них находится в реанимации. 65 человек - на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находится 887 человек. За сутки выписано 425 человек. Всего справилось с болезнью 12921 свердловчанин. За сутки погибло пять человек, общее количество смертей за все время - 210.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Пандемия коронавируса COVID-19

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