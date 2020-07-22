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22.07.2020 12:16
Рубрика: Происшествия

В Кургане будут судить банду, которая убивала предпринимателей

Текст: Валентина Пичурина ( Курганская область)

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении банды, на счету которой пять убийств, похищения людей, разбойные нападения и вымогательства, незаконное хранение оружия и кражи дорогих машин, сообщает региональное следственное управление.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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По версии следствия, группировка из пяти человек была создана на территории Курганской области в 2006 году. Она нападала на предпринимателей и состоятельных людей, отбирали имущество, а самих убивали.

Летом 2016 года троих бандитов задержали за кражи дорогостоящих автомобилей на территории Курганской и Тюменской областей. После этого их деятельность была приостановлена, но все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные ими, оставались нераскрытыми.

Благодаря современным криминалистическим методам, по вещественным доказательствам, изъятым в 2012 году с места убийства предпринимателя, в этом году удалось установить генотип, принадлежащий одному из членов банды.

По данным предварительного расследования, злоумышленники перепутали мужчину с его братом - успешным бизнесменом. Переодетые в форму полицейских, они обманом заставили жертву сесть в машину, надели наручники и вывезли в заброшенные гаражи. После безуспешных попыток получить с предпринимателя деньги, его убили. Тело нашли через полтора месяца случайно местные жители.

В ходе расследования также было установлено, что с 2006 по 2015 годы сообщники совершили еще ряд особо тяжких преступлений. Один из них показал место убитого в 2011 году в Свердловской области бизнесмена, которого похитили, чтобы получить за него выкуп. Члены банды признались, как сделали это с целью завладеть его трехкомнатной квартирой, рассказали также о четырех хищениях дорогостоящих автомобилей, которые долго оставались нераскрытыми.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Уголовное дело расследовалось при участии следователей-криминалистов отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России. Специалисты проделали большую работу, чтобы найти тела жертв на территории Курганской и Свердловской областей. Чтобы провести идентификацию личности и установить причину их смерти, проведено более 70 экспертиз, в том числе комплексные медицинские и молекулярно-генетические судебные.

Обвинительное заключение в отношении пятерых фигурантов утверждено, вскоре дело передадут в суд.

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