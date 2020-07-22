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22.07.2020 09:26
Рубрика: Общество

В Тюменской области гадюка укусила ребенка за ногу

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Жанна Стрижак/Пресс-служба ГБУЗ ТО Областная больница №4 (Ишим) Фото: Жанна Стрижак/Пресс-служба ГБУЗ ТО Областная больница №4 (Ишим)
Фото: Жанна Стрижак/Пресс-служба ГБУЗ ТО Областная больница №4 (Ишим)

Врачи Викуловской районной больницы в Тюменской области спасли мальчика, которого укусила гадюка.

Восьмилетний любитель рыбалки был на реке, когда это случилось. На "скорой" его привезли в медучреждение, врачи проконсультировались с коллегами из областного центра и ввели сыворотку против яда.

Фото: iStock
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Как рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Мельников, несмотря на воздействие токсического вещества, при поступлении ребенок находился в сознании. Правда, состояние его вызывало у врачей тревогу: пострадавшая нога отекла от стопы по колена. ЧП произошло 17 июля, и сейчас, когда отек прошел, школьника готовят к переводу в хирургическое отделение.

Кстати, по данным тюменского минздрава, в Викуловском районе случаи укуса змей не редкость: в этом году их было уже три (в двух случаях нападению подверглись взрослые мужчины).

"Самые действенные меры профилактики укуса змеи - осторожность и правильная одежда при походах в лес, - говорит пресс-секретарь ишимской Областная больница № 4 Жанна Стрижак. - Во время выезда на природу нужно надевать высокие резиновые сапоги. А двигаясь по лесу, исследовать путь перед собой палкой - это вспугнет пресмыкающееся. Ведь нападают они зачастую, если на них наступили".

Если змея все же укусила, нельзя накладывать на поврежденную конечность жгут, пытаться выдавить яд из ранки, делать надрезы или прижигать место укуса. Надо срочно обратиться за медпомощью.

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