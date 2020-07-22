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22.07.2020 20:02
Рубрика: Культура

Rolling Stones опубликовали видео своей неизвестной песни 1974 года

Текст: Александр Алексеев
Rolling Stones опубликовали видео своей неизвестной песни 1974 года. Она называется Scarlet и примечательна уже тем, что на гитаре с "ролингами" впервые сыграл Джимми Пейдж из Led Zeppelin. А на басу - Рик Греч из Blind Faith.

Да и сама запись состоялась случайно. Можно сказать, по счастливому стечению обстоятельств. Вот как об этом рассказывает "штатный" гитарист Rolling Stones Кит Ричардз:

Фото: REUTERS/ Dylan Martinez
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- Насколько я помню, мы зашли в студию, когда Led Zeppelin уже заканчивали свою сессию. Они уходили, и начиналось оплаченное время для нашей группы. Не помню, почему Джимми решил задержаться. Но он тоже взял в руки гитару… Мы не собирались делать из Scarlet отдельный трек; это, по сути, была запись для демки, вроде как чтобы освоиться со всем этим. Но вышло здорово и, учитывая, какой на записи подобрался состав, мы решили, что лучше будет использовать эту композицию позднее.

Любопытно, что и сам Джимми Пейдж не знал, для чего он записывает этот трек. В одном из интервью 1975 года гитарист Led Zeppelin предположил, что готовил совместный с Rolling Stones сингл, который станет би-сайдом этой группы…

Сегодня никто уже не может вспомнить (а гитарист и басист Рик Греч ушел из жизни), почему Scarlet так и не попала в альбом Black And Blue, который "роллинги" в конце 1974 года и записывали. Но можно предположить, что трек просто не подошел для альбома по стилистике. Ведь звучит Scarlet очень жестко и плотно, вполне в духе ранних Led Zeppelin, а некоторые фрагменты композиции отдаленно напоминают даже хит "цеппелинов" Whole Lotta Love и наследуют их композиторским пристрастиям двух первых альбомов. "Роллинги" в то время так не играли...

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Впрочем, как бы то ни было, несправедливость будет устранена: Scarlet войдёт в переиздание альбома Rolling Stones 1973 года - Goats Head Soup. Релиз назначен уже на 4 сентября.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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