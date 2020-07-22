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22.07.2020 23:14
Рубрика: Спорт

Впереди только Пеле

Роналду стал вторым по голам в официальных матчах
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 161(8215)
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду догнал Ромарио по голам за карьеру. Оформив дубль в матче с "Лацио", португалец забил свои 733-й и 734-й мячи на профессиональном уровне.
Фото: Reuters
Криштиану Роналду установил новые рекорды по забитым мячам

По этому показателю Роналду уступает лишь легендарному бразильцу Пеле (767 голов). Полностью топ-10 этого списка выглядит следующим образом: Пеле (Бразилия, 767 голов), Криштиану Роналду (Португалия, 734), Ромарио (Бразилия, 734), Герд Мюллер (ФРГ, 720), Лионель Месси (Аргентина, 716), Ференц Пушкаш (Венгрия, 706), Йозеф Бицан (Австрия, 636), Эйсебио (Португалия, 615), Ференц Деак (558), Артур Фриденрайх (Бразилия, 554), Златан Ибрагимович (Швеция, 542), Зико (Бразилия, 525), Альфредо Ди Стефано (Аргентина, 516).

Возвращаясь к голам Роналду в ворота "Лацио", отметим, что его дубль приблизил туринский клуб к очередному чемпионскому титулу. За четыре тура до конца сезона "Ювентус" опережает "Аталанту" на шесть очков, имея при этом один матч в запасе.

- Мы знали, что нас ждет очень сложный матч против команды, которая проводит замечательный сезон. Рекорды всегда имеют большое значение, но в данной ситуации важнее три очка. У нас выдающаяся команда, мы вновь это сегодня продемонстрировали. "Ювентус" всегда хочет прогрессировать и поднимать планку, - отметил Криштиану.

К слову, в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии Роналду делит первое место с нападающим "Лацио" Чиро Иммобиле. В активе этих двух игроков по 30 забитых мячей.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду

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