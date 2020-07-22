Российская сторона продолжит оказывать Киргизии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в посольстве РФ в республике.

По данным диппредставительства РФ, Россия направила в республику два спецборта по линии Минобороны и МЧС с группами квалифицированных медиков - эпидемиологами, инфекционистами и другими специалистами, которые имеют практический опыт в лечении больных с коронавирусной инфекцией. Медицинский десант насчитывает более сотни человек. Россияне будут заниматься не только оказанием консультаций, но и непосредственной работой в медучреждениях КР.

Россия также предоставила республике очередную партию гуманитарной помощи, включая оборудование и лекарства, с острой нехваткой которых столкнулась республика.

- Помощь, как и ранее, предоставляется на безвозмездной основе, что вновь подтверждает отношения стратегического партнерства и союзничества, - отмечают в диппредставительстве. - Рассчитываем, что оказанное Россией содействие позволит остановить распространение коронавирусной инфекции в Киргизии.

В рамках межрегионального сотрудничества внушительный груз с необходимыми медпрепаратами и средствами индивидуальной защиты поступит и из Чечни. Эту информацию уже подтвердили в посольстве Киргизии в России.

Помощь поступила и из российской авиабазы, расположенной в городе Кант. Военные летчики собрали и передали продуктовые наборы в Иссык-Атинскую территориальную больницу, куда госпитализируют людей с коронавирусной инфекцией. Они помогут разнообразить рацион медицинских работников, которые практически круглосуточно заняты борьбой с COVID-19.

Россия оказывает подобную поддержку Киргизии с начала пандемии. Предшествующая партия помощи - тест-системы для диагностирования коронавируса, тепловизоры и средства индивидуальной защиты - предоставлялась республике буквально две недели назад. Тогда же в Бишкек для уточнения текущей ситуации прибыла группа специалистов Роспотребнадзора и минздрава России. Они провели консультации в минздраве КР и медучреждениях. Делегация из России побывала в Киргизии после переговоров между главами государств.

По словам президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, он несколько раз обсуждал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции с руководством России.

- В первый раз меры по защите от вируса мы обсуждали с Владимиром Владимировичем Путиным еще 28 февраля в Москве, - сообщил глава республики. - С тех пор к нам поступила немалая помощь в виде медицинских препаратов и изделий. Поддержка будет продолжена, в том числе специалистами. Первая группа российских специалистов ранее посетила нашу страну и провела мониторинг ситуации. Команда, которую сформировали для работы в республике, будет опираться на их выводы.

С грузом медикаментов тем временем вернулся из Минска премьер Киргизии Кубатбек Боронов. Он вылетал в столицу Беларуси для участия в очередном заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза. В самолет премьера перед отбытием на родину загрузили свыше пяти тонн лекарств, необходимых для лечения COVID-19. "Эти препараты будут доступны населению по приемлемым ценам", - заверили в правительстве КР.

Еще одну партию гумпомощи - медпрепаратов и оборудования - доставили в минувшие выходные из Новосибирска. Ее сформировали на средства, собранные киргизстанцами, проживающими в России.

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В республику прибыли еще две группы медиков из числа киргизстанцев, работающих в клиниках России. Они, как и их коллеги немногим ранее, вернулись на родину в качестве волонтеров, чтобы помочь местной системе здравоохранения справиться с распространением коронавирусной инфекции и пневмонии.