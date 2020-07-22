Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вошел в тройку номинантов на "Харт Трофи", приз самому ценному игроку сезона Национальной хоккейной лиги.

В регулярном чемпионате текущего сезона, ставшего для Панарина дебютным в составе "Рейнджерс", Артемий набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах. Помимо россиянина в шорт-лист претендентов на награду также попали немецкий форвард "Эдмонтона" Леон Драйзатль - 110 (43+67) очков в 71 матче и центральный нападающий "Колорадо" Нэтан Маккиннон, у которого 93 (35+58) очка в 69 играх.

Любопытно, что это же трио уже было номинировано на приз самому ценному игроку, но, по версии хоккеистов НХЛ, "Тед Линдсей Эворд".

Напомним, по итогам прошлого сезона "Харт Трофи" достался форварду "Тампы" Никите Кучерову.