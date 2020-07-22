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22.07.2020 04:42
Рубрика: В мире

Бизнес на здоровье

Пока обыватели штурмуют аптеки, силовики находят склады с лекарствами
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 160(8214)
В Киргизии наладили выпуск защитных средств, необходимых в борьбе с распространением инфекции. Фото: Пресс-служба президента КР В Киргизии наладили выпуск защитных средств, необходимых в борьбе с распространением инфекции. Фото: Пресс-служба президента КР
В Киргизии наладили выпуск защитных средств, необходимых в борьбе с распространением инфекции. Фото: Пресс-служба президента КР
Огромные очереди у аптек, нехватка необходимых препаратов и спекуляция на медикаментах, с которыми столкнулась Киргизия в связи с резким ростом заболевших COVID-19 и пневмонией, заставила власти решиться на жесткие меры. После требований руководства страны разобраться с ситуацией правоохранительные органы оперативно обнаружили несколько складов, забитых большим количеством лекарств, используемых при лечении коронавирусной инфекции и ставших дефицитными буквально в течение последних недель.

Как заявил премьер Киргизии Кубатбек Боронов, на складах обнаружили такие жизненно важные для заболевших препараты, как левофлоксацин, инговерин, арбидол, эргоферон, цефтриаксон, кардиомагнил, гепарин, клексан и многое другое, включая системы для капельниц, запчасти для кислородных концентраторов. По его словам, медикаменты прятали специально, чтобы вызвать искусственный дефицит, а затем поднять цены на товар. Правоохранительные органы начали расследование.

Глава правительства призвал общество помочь в борьбе со спекуляциями и предложил доступный многим способ. Он полагает, что граждане могут снимать на фото и видео лица тех, кто завышает цены на лекарства, и делиться этими материалами.

Насколько сработает такой способ, пока неясно. Но на сегодня в Киргизии уже ведутся досудебные производства по двадцати с лишним фактам спекуляций, завышения цен или контрабанды лекарств. А по меньшей мере в одном случае против перекупщика возбудили уголовное дело, обвинив его в мошенничестве. Гражданина поймали на продаже лекарства, которое он оценил в три раза выше реальной стоимости.

Цена наживы и паники

Впрочем, согласно официальным данным, в нехватке лекарств на внутреннем рынке Киргизии спекулянты виновны только отчасти. И это сегодня вынужденно признает правительство. Как утверждают в Минздраве, поддавшись панике, население за два месяца скупило годовой запас медикаментов. Восполнить недостающее оказалось непросто.

- Многие страны ввели запрет на вывоз препаратов, - поясняет Кубатбек Боронов. - Есть и определенные процедуры внутри страны. Например, сложно было договориться с Ираном. Я прошу граждан не скупать лекарства без нужды, на всякий случай, потому что скоро препараты прибудут. Мы намерены устранить дефицит в ближайшее время.

Фото: Темир Сыдыкбеков
В Киргизии пытаются бороться со спекуляцией на лекарствах

Киргизия ожидает поставки лекарств и медоборудования из ряда стран, включая Россию, которая уже неоднократно передавала подобную помощь. Вместе с тем, только за две последние недели в республику по линии гуманитарной помощи и госзакупок поступило более 2,5 тысячи кислородных концентраторов, десятки тысяч тестов, масок, защитных костюмов, аппараты искусственной вентиляции легких. Один из бортов с необходимыми Киргизии средствами направила Турция. Свой вклад внесли и местные компании, закупившие и передавшие медикам нужные лекарства.

Некоторые медицинские изделия республика начала производить и сама. Речь, правда, в основном идет о масках и других защитных средствах. Но станет ли пандемия толчком к развитию собственного производства лекарств? На этот вопрос в Киргизии пока не нашли ответа.

Не успели

Если вопрос с достаточной обеспеченностью внутреннего рынка лекарствами практически решен, то ценовая политика фармацевтических компаний по-прежнему вызывает массу вопросов. Оказать на нее достаточное влияние власти или, точнее, профильные органы не смогли.

- Мы не можем проводить контрольные мероприятия, поскольку у нас нет необходимой базы, - признался главный специалист отдела правовой поддержки и закупок Госагентства антимонопольного регулирования Аскат Азарбеков. - Причина в том, что предельные цены на лекарства не установлены. Этим занимается департамент лекарственного обеспечения минздрава.

В минздраве в свою очередь сослались на внешние шоки, из-за которых профильный департамент установить предельные розничные и оптовые цены на лекарства... не успел!

Фото: Пресс-служба президента КР
Глава Киргизии выступил с обращением к согражданам

- В процессе расчета возникли сложности из-за пандемии, которые привели к закрытию границ и нестабильности курса валют, - объяснила заведующая сектором мониторинга ценообразования департамента лекарственного обеспечения минздрава Айша Сулайманова. - Киргизстан является импортозависимой страной, 97-98 процентов лекарств ввозится из ближнего и дальнего зарубежья. Все это и повлияло на то, что мы не смогли установить цены.

Чтобы хоть как-то выправить ситуацию, правительство заявило о намерении ввести государственное регулирование цен на жизненно необходимые препараты. Но, как полагают в том же Госагентстве антимонопольного регулирования, подобные меры могут ухудшить и без того безрадостную картину.

- Механизмы установления предельных цен на лекарства могут повлечь их дефицит, - заявил специалист ведомства Аскат Азарбеков. - Любое вмешательство в бизнес несет последствия, и крупные компании не хотят этого.

Он объясняет это тем, что внутренний рынок зависит от поставщиков, а те в свою очередь закупают необходимые препараты за резервную валюту и не могут не учитывать колебания ее курса. Аскат Азарбеков предложил другой способ воздействия на фармацевтические компании. По его мнению, в Киргизии необходимо в срочном порядке создать госпредприятие по обеспечению рынка необходимыми лекарствами по установленным государством ценам.

Помогите чем можете

Фармацевтический бизнес тем временем привлек к себе внимание не только властей, но и многих простых граждан. Те требуют публикации имен и фамилий владельцев компаний, чтобы призвать их к ответственности. В сети всплывают имена известных политиков и их родственников, и последним приходится все чаще выступать с опровержениями относительно причастности к спекуляциям на лекарствах. В свете приближающихся парламентских выборов дело все больше принимает ярко выраженный политический окрас.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Глава Киргизии рассказал о помощи России в борьбе с COVID-19

Чтобы хоть как-то реабилитировать фармацевтические компании в глазах общественности, департамент лекарственного обеспечения (ДЛО) минздрава решил выступить с необычным обращением. Он призвал бизнесменов безвозмездно передать в медицинские учреждения лекарственные средства и медизделия из перечня средств, применяемых при борьбе с коронавирусом. Инициатива оформилась в акцию "Фармацевты - народу Киргизстана", и в департаменте пообещали распространять информацию об ее участниках в СМИ.

- Надеемся, что объединенные усилия государственного органа в лице департамента, фармацевтов и других заинтересованных лиц принесут более ощутимый эффект, чем разрозненная помощь от каждой организации в отдельности, - заявили в ДЛО. - В войну с пандемией сейчас погружена вся страна. Врачи, в том числе бывшие и будущие, огромная армия волонтеров и активистов, рискуя собственным здоровьем, продолжают бороться за жизни людей. Как и в любой войне, ее исход зависит от надежного тыла. Эта роль сегодня отведена фармацевтам и департаменту лекарственного обеспечения.

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