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22.07.2020 16:28
Рубрика: Власть

Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями

Текст: Александр Степанов

Российские истребители перехватили несколько самолетов-разведчиков США и Германии над Черным и Балтийским морями.

Фото: Mike Freer/Wikimedia.org
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Российские средства ПВО вскрыли действия нескольких воздушных целей, которые выполняли полет в направлении государственной границы РФ. Как сообщили в национальном центре управления обороной, над акваторией Черного моря были обнаружены разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" и U-2S военно-морских сил США. Над Балтийским морем полет проводил самолет-разведчик Р-3С "Орион" военно-воздушных сил Германии.

Силами дежурных по противовоздушной обороне сил Черноморского и Балтийского флотов воздушные цели были взяты на сопровождение.

Нарушения государственной границы России не допущено.

Власть Безопасность Армия Международные организации НАТО Правительство Минобороны Россия и НАТО

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