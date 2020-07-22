Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями

Российские истребители перехватили несколько самолетов-разведчиков США и Германии над Черным и Балтийским морями.

Российские средства ПВО вскрыли действия нескольких воздушных целей, которые выполняли полет в направлении государственной границы РФ. Как сообщили в национальном центре управления обороной, над акваторией Черного моря были обнаружены разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" и U-2S военно-морских сил США. Над Балтийским морем полет проводил самолет-разведчик Р-3С "Орион" военно-воздушных сил Германии.

Силами дежурных по противовоздушной обороне сил Черноморского и Балтийского флотов воздушные цели были взяты на сопровождение.

Нарушения государственной границы России не допущено.