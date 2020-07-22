Семь отраслей экономики вышли из зоны риска

За прошедшую неделю - с 9 по 16 июля - зону высокого риска покинули 24 компании. Теперь там осталась 281 компания (ведут свою деятельность в 74 отраслях). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

По данным министерства, за прошедшую неделю положительная динамика наметилась в 23 отраслях, в том числе 7 отраслей вышли из зоны риска (количество проблемных компаний снизилось до уровня менее 30%).

В стабильно устойчивом состоянии сейчас находятся 584 компании из 55 отраслей. Кредитная поддержка устойчивого сегмента составила 78 млрд рублей.

188 компаний, которые покинули зону риска за последние три недели, суммарно получили 123 млрд рублей кредитной поддержки (это 77% от всех выданных системообразующих компаниям льготных кредитов).

Правительственная комиссия по вопросам системообразующих предприятий, действующая под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, определила 1335 таких компаний и организаций в 94 отраслях.