С ходу можно понять, что мультфильм никого не оставит равнодушным. Найдутся любители всего вычурного и нестандартного, который оценят нетрадиционную драматургию, мрачно-сахарную гротескную анимацию и демонстрацию морали "от противного", но большинству обывателей мультфильм ожидаемо не понравится.

Рассказ в мультфильме ведется от имени бродячего кота. Он представляет зрителям чету Уиллоби - крайне неприятных и зацикленных друг на друге особ, последних представителей вырождающегося аристократического рода. В их токсичном созависимом союзе на свет появилось четверо нежеланных детей. Измученные родительской нелюбовью ребята отправляют маму и папу в кругосветку по самым опасным местам планеты, но в доме появляется незапланированная няня, которая по закону жанра изменит жизнь обездоленных детишек.

Повествование в "Семье Уиллоби" рваное. Сценаристы жонглируют элементами разных жанров, и на фоне сюрреалистичного сеттинга это полностью отрывает историю от реальности. Вероятно, этими приемами создатели пытались компенсировать табуированную в массовом сознании тему родительской нелюбви, что, судя по гневным отзывам на мультфильм обладателей "белых пальто", им не вполне удалось.

Компьютерная анимация в мультфильме имитирует стоп-моушн, а дизайн персонажей - кукол с волосами из шерстяной нити. Розовая шерстяная нить - важный символ в мультфильме. Великие носители фамилии Уиллоби прошлого, сплошь выдающиеся ученые и творцы искусства, носили пышные усы. Несносный папаша Уиллоби практически лыс и обладает тончайшими усишками. При новых обстоятельствах величие аристократического рода восстановится, свидетельством чему станет появление роскошных усов у старшего сына Уиллоби.

Такие забавные образные детали в мультфильме встречаются частенько. Авторы используют гиперболизированное цветовое кодирование для передачи разных эмоций - мрачные монохромные интерьеры дома Уиллоби, вырвиглазно-радужная конфетная фабрика, бескрайние заснеженные просторы и так далее. Визуальная составляющая мультфильма сделана действительно классно и стильно.

Развитие сюжета во второй половине ленты очевидно подводит зрителя к ожиданию определенной развязки событий - типичного для традиционных современных мультфильмов хэппи-энда, однако под конец история совершает разворот в другом направлении, не давая конвенциональным ценностям ни малейшего шанса. Это делает "Семью Уиллоби" еще более неоднозначным проектом. Несмотря на то, что большинством зрителей из нашего традиционного общества он скорее всего будет как минимум не понят, в нем нет вредных и неправильных установок.

Главная мысль мультфильма в том, что настоящую любовь, заботу и принятие можно не встретить в родных стенах, но где-то она обязательно найдется. К сожалению, и для нашего общества она чудовищно актуальна.

3.5