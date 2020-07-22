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22.07.2020 08:56
Рубрика: В мире

Сербский врач: Дети страдают от последствий натовских бомбардировок Югославии

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Директор сербского Института онкологии и радиологии Даница Груичич подчеркнула важность расследования преступлений НАТО в отношении Республики Сербской и Союзной Республики Югославии, бомбардировки которых осуществлялись с применением запрещенных боеприпасов с обедненным ураном. При этом, по словам авторитетного врача, трагическим следствием указанной варварской агрессии Запада является рост числа онкологических больных, в том числе и среди детей, а также нарушение должной работы иммунной системы у местного населения, что непосредственно отражается на количестве инфицированных COVID-19.

"Я убеждена, что не случайно на всех Балканах, в Сербии и Черногории, растет число заболевших. Я уверена, что это из-за натовских бомбардировок", - заявила в эфире телеканала "Б92" Груичич.

Она также рассказала, что в настоящее время в возглавляемом ей институте от онкологии лечится 25 детей, причинами заболеваний которых, несомненно, являются последствия обозначенной западной агрессии. "Мы настаиваем на научном исследовании этого. Кто боится всеобъемлющих научных изысканий от Суботицы до Призрена?" - поинтересовался врач.

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Между тем в интервью "Российской газете" Груичич уже давала ответ на этот вопрос. "Конечно, любой, кто был причастен к этим преступлениям и кто вовлечен в данную индустрию, заинтересован в том, чтобы скрыть это и оказать давление на любую подобную выдвигаемую инициативу, - указывала она. - Это касается не только бомбардировок Сербии, напомню, что аналогичные агрессии неоднократно происходили и на Ближнем Востоке. И в каждом государстве, где они выполняли свои "гуманитарные миссии" и устанавливали "демократические режимы", оставались лишь опустошенные земли, толпы беженцев, больных и разрушенные дома. Я могу сказать точно о нашей инициативе то, что независимо от давления мы не сдадимся, завершим все необходимые экспертизы на территории Сербии и Республики Сербской. Превыше всего для нас - это люди в этом регионе и их здоровье".

Директор сербского Института онкологии и радиологии открыто говорила и о том, что НАТО - это организация из прошлого. "Для ее нынешнего существования нет никаких объективных причин, кроме защиты интересов тех немногих людей, которые держат в своих руках большую часть мирового богатства, которым и этого недостаточно, - констатировала она. - НАТО не защищает интересы народов своих государств-членов. Наоборот, альянс работает против интересов своих граждан, постоянно провоцируя государства, которые не может контролировать (Россия, Китай, Индия). Провоцируя эти страны, лидеры НАТО опасно ведут мир к серьезному конфликту, совершенно без необходимости. Из-за идиотской пропаганды европейцы боятся, что им угрожает опасность с Востока, но они прекрасно знают: для этого нет никаких оснований, нет необходимости, и никому нет дела до оккупации Европы. При этом они не прочь устроить экологическую катастрофу в центре Европы. Вот вам и забота о гражданах. Мир, стабильность и сотрудничество между странами - это то, что нужно всем народам мира".

Хронология преступлений НАТО

С 30 августа по 14 сентября 1995 года на территории современной Боснии и Герцеговины была проведена первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила", в ходе которой натовской авиацией проводились бомбардировки позиций местных сербов. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов и сброшено около 1000 авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS
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Бомбардировки Союзной Республики Югославия силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Операция носила название "Союзная сила", а ее необходимость объяснялась присутствием югославских войск на территории автономного края Косово и Метохия и якобы проведением там этнических чисток. В результате атакам с воздуха подверглись стратегически важные военные и гражданские объекты в Белграде, Приштине, Ужице, Нови-Саде, Крагуеваце, Панчево, Подгорице, было совершено 35 тысяч боевых авиавылетов, в которых было задействовано около 1000 самолетов и вертолетов, сброшено 79000 тонн взрывчатки (в том числе 156 контейнеров с 37440 кассетными бомбами, запрещенными международным правом).

По оценкам югославской стороны, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц превысило 2500 человек, еще около 10 тысяч людей были серьезно ранены, без вести пропали больше 820 человек, большинство из которых - сербы. Материальный ущерб государству составил 29,6 миллиарда долларов.

На Балканах не прекращаются расследования и дискуссии о преступлениях Североатлантического альянса в регионе в 90-х годах прошлого столетия. Но если раньше этим занимались, в основном, сербские эксперты, то сейчас публикуются серьезные материалы косовских СМИ и аналитиков, поднимающие вопрос о правомерности действий НАТО в ходе конфликта. Так, по данным косоваров, в 25 километрах от Скопье натовская авиация сбросила 10 тонн запрещенных боеприпасов с обедненным ураном, что является причиной раковых заболеваний и преждевременных смертей албанцев в Македонии и Косово по сей день. Местные экологические организации мгновенно забили тревогу, призывая к ответу виновных в произошедшем и "очистке" территории. Приштинская "Газета Экспресс" даже опубликовала карту зараженных территорий. Согласно ей, наибольшее радиоактивное загрязнение почвы наблюдается в районах Македонии и самопровозглашенного Косово: Шар Планина, Дервенска Клисура и Качаник.

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