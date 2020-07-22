Сериал "Последний аксель" затронет темы абьюза в спорте

Спортивная драма "Последний аксель", рассказывающая о юной фигуристке и закулисном мире фигурного катания готовится для медиасервиса MEGOGO. Это один из первых больших оригинальных проектов для этой платформы.

Создатели раскрыли канву сюжета. По их словам, "Последний аксель" - это последняя попытка фигуристки Тани совершить самый сложный прыжок как на льду, так и в своей жизни. После внезапной смерти своего отца - домашнего тирана - Таня приезжает в Москву, чтобы попасть в команду не менее жесткого тренера и выступить на чемпионате мира по фигурному катанию. Победа на чемпионате для Тани - не погоня за успехом, а стремление обрести свободу для себя и своей младшей сестры за счет спортивного гранта.

"Компромисс с совестью, истязание своего тела, подавление своего страха - она живет и побеждает исключительно на противостоянии. Спасение от домашнего насилия Таня видит только в еще большем насилии над собой...", - цитата из релиза, в котором также говорится о том, что "Последний аксель" - это история чемпионки-бунтарки и лучшего в стране тренера - двух невероятных женщин, которых разделяет поколение, но объединяет любовь к фигурному катанию. У них на двоих есть одно решающее выступление, чтобы победить страх, обидчиков и внутренних демонов. И лед - их единственное спасение.

Любопытно, что сериал заказан компании SPACE Production, которую основали также две женщины с сильными характерами - Дарья Легони-Фиалко и Екатерина Ласкари. Обе хорошо известны и в медиамире, и в мире сериалов. "В этой истории есть и тема абьюза, и тема ответственности за свою жизнь, и тема закаливания спортивного характера, - рассказывает о новом сериале Дарья Легони-Фиалко. - Наш проект содержит жизненно-философский парадокс о невиновности виновных. Мы хотим создать зрелищный сериал, глубокий, местами - жесткий, а местами - безумно трогательный".

Автор сценария сериала "Последний аксель" - Екатерина Григорьева, знакомая зрителям по проектам "Скорая помощь" и "Снежная королева". Режиссер новой спортивной драмы - Илья Шеховцов ("Три капитана", "Свидетели", "Такая работа"). "Для меня этот материал, в первую очередь, - честный взгляд на подростковую незащищённость, на формирование и формулирование мечты, - рассказывает режиссер Илья Шеховцов. - События и персонажи фильма объёмны и неоднозначны. Даже исследование темы абьюза здесь происходит не однобоко. Я убеждён, что такие герои и такая подача истории расколет зрителя".

"Этот проект - один из наших первых больших сериалов. Мы уверены, что наша аудитория полюбит его благодаря мощному драматическому конфликту, серьезной морально-этической дилемме и конечно спортивной тематике", - говорит Виктор Чеканов, генеральный директор MEGOGO Россия.

Премьера спортивной драмы "Последний аксель" на видеосервисе запланирована на 2021 год.