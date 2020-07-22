Новости

Торговый оборот в Подмосковье превысил докарантинный уровень 12:30
Мишустин: Верю в потенциал Союзного договора России и Беларуси 12:30
В московском метро начали принимать бесконтактную оплату через Mir Pay 12:27
В ОПРФ создан координационный совет по контролю за голосованием 12:23
Число иностранных туристов в Болгарии сократится на 80 процентов 12:22
Мишустин проведет совещание по ЖКХ 12:20
На Киевском направлении МЖД изменится расписание электричек 12:17
В Подмосковье у мажора угнали Lexus с миллионами 12:16
В Кургане будут судить банду, которая убивала предпринимателей 12:16
За предметы русского искусства на онлайн-аукционе выручили 4 млн долларов 12:15
На жителей подмосковной деревни напала бешеная волчица 12:14
В Петербурге предотвратили вооруженное похищение енота 12:13
СМИ: ЦСКА готов продать Влашича за 20 млн евро 12:12
Путин выразил президенту Индии соболезнования в связи с жертвами наводнений 12:09
Вафельную разметку нанесут еще на 17 перекрёстках в Москве 12:04
В Москве изъято более 100 кг браконьерской черной икры 12:03
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии COVID-19 12:02
В Череповце ликвидируют "кладбище кораблей" на берегу реки Шексны 11:59
В России предложили установить возраст молодежи до 35 лет 11:58
Путин заявил о популярности бокса в России 11:55
Анастасия Ракова открыла музей профессионального образования в Москве 11:49
В Москве невесту убили накануне свадьбы 11:46
СК возбудил уголовное дело после пропажи Ан-2 в Бурятии 11:42
Фото: 70-летний Александр Буйнов перенес очередную тяжелую операцию 11:41
Вышел первый выпуск новостей с цифровой ведущей Еленой 11:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
22.07.2020 12:12
Рубрика: Спорт

СМИ: ЦСКА готов продать Влашича за 20 млн евро

Текст: Максим Домчев

Московский ЦСКА готов расстаться с полузащитником Николой Влашичем за 20 миллионов евро.

Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
ЦСКА договорился с "Сан-Лоренсо" о трансфере Гайча

Как сообщает Areanapoli, именно такую сумму установило руководство ЦСКА за своего игрока, в случае, если итальянский "Наполи" начнет переговоры о трансфере футболиста.

Издание сообщает, что руководители клуба из Неаполя рассматривают вариант приобретения 22-летнего хорватского полузащитника ЦСКА и названная сумма для них не является серьезной проблемой.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сначала он был арендован у "Эвертона", а в 2019 году его выкупили. Тогда сумма трансфера, по данным СМИ, составила почти 16 млн евро. Контракт Влашича с ЦСКА истекает в 2024 году. В нынешнем сезоне РПЛ на счету хорвата 12 голов и 5 голевых передач.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Футбольные трансферы

Главное сегодня

Видеотрансляция: Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства
Дело о смертельном ДТП по вине актера Ефремова поступило в суд
Пушков ответил на требование США прекратить разработки ракет
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии COVID-19
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом
Церемония вручения "Золотого мяча" не состоится впервые за 64 года
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус