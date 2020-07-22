СМИ: ЦСКА готов продать Влашича за 20 млн евро

Московский ЦСКА готов расстаться с полузащитником Николой Влашичем за 20 миллионов евро.

Как сообщает Areanapoli, именно такую сумму установило руководство ЦСКА за своего игрока, в случае, если итальянский "Наполи" начнет переговоры о трансфере футболиста.

Издание сообщает, что руководители клуба из Неаполя рассматривают вариант приобретения 22-летнего хорватского полузащитника ЦСКА и названная сумма для них не является серьезной проблемой.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сначала он был арендован у "Эвертона", а в 2019 году его выкупили. Тогда сумма трансфера, по данным СМИ, составила почти 16 млн евро. Контракт Влашича с ЦСКА истекает в 2024 году. В нынешнем сезоне РПЛ на счету хорвата 12 голов и 5 голевых передач.