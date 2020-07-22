СМИ сообщили об интересе "Спартака" к Кокорину

Московский "Спартак" в ближайшее время сделает Александру Кокорину выгодное предложение. Об этом сообщает Sport24.

В случае перехода футболист обойдется "красно-белым" бесплатно, поскольку его контракт с "Зенитом" истек в конце июня. Сейчас игрок находится в расположении "Сочи".

Ранее появилась информация, что сочинцы хотели бы оставить у себя Александра, но сам он предпочитает продолжить карьеру в другой команде.

За свою нынешнюю команду Кокорин выступает на правах аренды из "Зенита". В десяти матчах Премьер-лиги в этом сезоне он забил семь мячей и сделал две результативные передачи.