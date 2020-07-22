Смогут ли новые санкции США заблокировать достройку "Северного потока-2"

США усиливают противодействие достройке "Северного потока-2" и строительству продолжения "Турецкого потока" в Европе. Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, к которому прилагаются поправки против газопроводов из РФ.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия закончит строительство "Северного потока-2" своими силами к концу этого или в начале 2021 года.

Сейчас в Балтийском море находятся два российских трубоукладчика - "Академик Черский" и баржа "Фортуна", которые имеют все разрешения и технические возможности для завершения работ. На укладку труб потребуется не менее трех месяцев, но работы еще даже не начаты.

Поправкам же еще предстоит пройти согласование в сенате, у которого есть свой более жесткий санкционный проект, и получить одобрение президента США. Финансовый год в США начинается 1 октября, а судя по тому, с какой скоростью были приняты эти поправки в конгрессе (менее двух дней), затягивать с окончательным решением не планируется.

Санкции палаты представителей затронут компании, которые предоставят судам, участвующим в строительстве, услуги страхования, техническую помощь и даже помещения для модернизации. Проект сената предусматривает еще и санкции против организаций, дающих разрешение на ввод газопровода в эксплуатацию.

Санкции стали для США - одного из крупнейших поставщиков СПГ - инструментом для получения конкурентных преимуществ, в том числе в ущерб европейским потребителям, говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, очень важна реакция Европы, ведь речь идет о защите суверенитета. Но ЕС не планирует ответных шагов. Более того, в Германии стали говорить о том, что страна оказалась в изоляции из-за поддержки строительства российского газопровода. ЕС оказывается перед жестким выбором - попасть под американские санкции, разрешив эксплуатацию газопровода, либо признать свою зависимость от США.

"Строительство газопровода завершится, пусть и с задержкой, несмотря на давление со стороны США", - считает гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев. Он уверен, что Европа нуждающаяся в стабильных поставках энергоресурсов, предпримет контрмеры для защиты своего бизнеса и экономических интересов.