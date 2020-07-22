Российские клубы потихоньку начинают готовиться к новому сезону. Многие уже вышли на трансферный рынок, а некоторые ждут возвращения своих игроков из аренд.

Интересно будет понаблюдать за тем, что будет в "Локомотиве". Не исключена продажа лидера команды Алексея Миранчука, которым интересуются как в Европе, так и в Премьер-лиге. Совершенно точно покидает "железнодорожников" чемпион Европы-2016 Жоао Марио. И, наконец, возвращается после недолгой испанской командировки Федор Смолов.

По информации СМИ, Смолов присоединится к "Локомотиву" уже 28 июля. "Сельта" отказалась подписывать с форвардом полноценный контракт, хотя еще совсем недавно казалось, что проблем с этим не возникнет. Федор забивал "Реалу" и "Барселоне", неплохо адаптировался к новому чемпионату. Его хвалил главный тренер клуба из Виго Оскар Гарсия, который пару недель назад дал четко понять: во многом судьба Смолова, а также еще нескольких арендованных футболистов будет зависеть от того, сумеет ли "Сельта" остаться в Примере.

- Мы очень довольны действиями Смолова. Он перетягивает внимание на себя, освобождая пространство для Яго Аспаса. Федор работает на команду, и это радует. Не знаю, будет ли Федор с нами в следующем сезоне. Сначала нужно решить вопрос о сохранении прописки в высшем дивизионе. Если руководство клуба и команда останутся им довольны, то переговоры, конечно, пройдут, - говорил недавно Гарсия.

С задачей сохранения прописки в испанском первенстве подопечные Гарсии справились. Хоть и со скрипом, провалив концовку сезона, но "Сельта" добилась своего. Правда, Смолов из-за травмы паха вынужден был пропустить последние несколько матчей. Но вряд ли та травма сыграла какую-то роль в решении клуба из Виго. По сообщениям СМИ, "Сельта" и "Локомотив" не договорились по условиям сделки.

В 14 матчах за "Сельту" Федор Смолов забил два мяча, но кому: чемпиону ­страны "Реалу" и второй команде Испании по итогам сезона "Барселоне"

Безусловно, для нашего чемпионата возвращение Смолова - хорошая новость. Все же в РПЛ не так уж много игроков высокого уровня, а Федор к ним, если говорить о наших футболистах, относится. Но, с другой стороны, обидно, что нападающий не задержится в Испании. Не каждый день россияне забивают "Реалу" с "Барселоной", выходят на поле против Лионеля Месси и других суперзвезд.

Может так получиться, что и второй наш соотечественник в Примере сменит обстановку. Речь о Денисе Черышеве. По неофициальной информации, руководство "Валенсии" после неудачного сезона выставило на трансфер десять человек, в том числе и Дениса. Где он продолжит карьеру - пока непонятно.

Тем временем ведущих игроков могут в ближайшее время потерять столичные "Спартак" и ЦСКА.

"Красно-белым" придется приложить немало усилий, чтобы оставить в команде Самуэля Жиго. К центральному защитнику есть устойчивый интерес из Европы.

Разумеется, спартаковцы не хотели бы расставаться с Жиго. Но, по некоторой информации, готовы рассмотреть предложения в размере 20 миллионов евро.

За такую же сумму, как сообщают итальянские СМИ, ЦСКА готов отпустить в "Наполи" Николу Влашича.

Сообщается, что хорватский полузащитник является одним из приоритетных вариантов неаполитанцев для усиления состава. Несколько дней назад агенты Влашича предложили руководству клуба подписать 22-летнего футболиста. "Наполи" принял к сведению информацию о 20 миллионах евро и в ближайшем будущем решит, будет ли пытаться купить хавбека.

Одновременно ЦСКА практически договорился о трансфере нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча. Уже в ближайшие дни Гайч подпишет с армейцами пятилетний контракт.

Между тем форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду догнал Ромарио по голам за карьеру. Оформив дубль в матче с "Лацио", португалец забил свои 733-й и 734-й мячи на профессиональном уровне. По этому показателю Роналду уступает лишь легендарному бразильцу Пеле (767 голов). Полностью топ-10 этого списка выглядит следующим образом: Пеле (Бразилия, 767 голов), Криштиану Роналду (Португалия, 734), Ромарио (Бразилия, 734), Герд Мюллер (ФРГ, 720), Лионель Месси (Аргентина, 716), Ференц Пушкаш (Венгрия, 706), Йозеф Бицан (Австрия, 636), Эйсебио (Португалия, 615), Ференц Деак (558), Артур Фриденрайх (Бразилия, 554), Златан Ибрагимович (Швеция, 542), Зико (Бразилия, 525), Альфредо Ди Стефано (Аргентина, 516).

Добавим, что накануне состоялись матчи заключительного, 30-го тура чемпионата России. Результаты встреч стали известны после подписания номера "РГ" в печать.